AirPods無線充電版 德誼5日開賣

（中央社記者吳家豪台北4日電）Apple授權經銷商德誼數位今天表示，AirPods上半年銷售較去年同期成長2倍，新一代AirPods搭配無線充電盒的版本將於5日晚間6時在台北市、新北市門市開賣，6日在全台門市開賣。

德誼發布新聞稿表示，新一代AirPods採用Apple全新H1耳機晶片，各裝置之間能夠更快速、更穩定地無線連結，並降低30%聲音延遲，還可支援Siri語音助理功能。

AirPods搭配無線充電盒的組合，可透過充電盒側邊的綠色LED指示燈隨時掌握AirPods充電進度，於充電盒內充電15分鐘可使用3小時。

德誼數位總經理趙憶南表示，AirPods一直穩居無線耳機市場熱銷冠軍，今年上半年的銷售較去年同期成長2倍，以男性消費者居多，約達60%；而且近5成消費者會加購保護殼產品，德誼相當看好AirPods產品與周邊的銷售。

市場研究機構Counterpoint Research的調查顯示，2018年全球無線耳機銷量達4600萬台，其中，蘋果AirPods銷量達3500萬台，市占超過75%。

Counterpoint研究總監李察遜（Peter Richardson）分析，2019年將是耳機成為重要市場的一年，主要科技公司預期將推動無線耳機的創新，加上消費者的可支配收入增加以及生活習慣走向數位化，也可能驅動耳機的需求。（編輯：鄭雪文）1080704