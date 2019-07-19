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高雄市多處淹水 水利署主動聯絡支援抽水機

最新更新：2019/07/19 18:03

（中央社記者廖禹揚台北19日電）高雄市午後豪雨造成多處積淹水，經濟部水利署表示，除先前預布抽水機，也已主動與高雄市政府聯絡，7台抽水機上車待命，隨時支援高雄地區。

中央氣象局表示，受低壓帶影響，中南部降雨增加且有短時強降雨，根據預報，高雄市及屏東縣平地19日到20日總雨量上看500毫米，山區上看600毫米。氣象局預估，今晚起雨勢將稍緩，明天仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後有較大雨勢發生機率。

高雄市目前已傳出多處積淹水情形，經濟部水利署截至下午5時50分，已針對高雄市、台南市、屏東縣發布一級淹水警戒。

水利署表示，目前針對積淹水狀況嚴重的高雄市，已主動聯繫市政府，並準備7台抽水機隨時支援，目前高雄市政府已針對仁武區一處及鳳山區兩處提出需求。

經濟部風災緊急應變小組仍維持一級開設，並加強與主要降雨地區高雄、屏東、台南、嘉義等縣市政府聯絡，若有需要會積極提供協助。

水利署淹水警戒分級，一級警戒部分，代表發布淹水警戒的鄉（鎮、市、區）若持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水；二級警戒部分則代表其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。（編輯：楊凱翔）1080719

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