營建署住宅補貼申請開跑 逾7萬戶受惠

（中央社記者吳柏緯台北22日電）今年度住宅補貼今天開跑。營建署統計，包含住房租金與兩種貸款利息補貼在內，今年全國共有7萬1963戶家庭可申請。

內政部營建署指出，今年度的住宅補貼申請分為「住房租金補貼」，核定6萬5963戶、「自購住宅貸款利息補貼」，核定4000戶、「修繕住宅貸款利息補貼」，核定2000戶。補貼金額依各縣市規定而有不同。

住房租金補貼的金額依不同縣市而有不同，台北市每戶每月最高新台幣5000元；新北市、桃園市、台中市、新竹縣市，每戶每月最高4000元；台南市與高雄市，每戶每月最高3200元；其餘縣市，每戶每月最高補助3000元。

自購住宅貸款利息補貼的優惠貸款額度也依購屋地區不同區分三類，營建署表示，台北市最高為250萬元、新北市最高為230萬元、其他縣市最高為210萬元；至於修繕住宅貸款利息補貼的優惠貸款額度無區分，均為最高80萬元。

營建署說明，今年受理時間從7月22日起到8月30日為止，有申請需求的民眾可就近到各地方政府索取紙本申請書，並向戶籍所在地的地方政府提出申請。此外，可透過線上申請，在網路上填寫資料並將相關資料上傳，少跑一趟，將省下不少時間。（編輯：林興盟）1080722