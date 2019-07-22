板中男生可穿裙上學 校友賴瑞隆：自由學風

（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北22日電）板橋高中宣布，新學年起開放男生可穿裙上學，創全國首例；校友、民進黨立委賴瑞隆說，正面看待板中的自由開放學風；前台中市政府新聞局長卓冠廷則說，這對未來校園民主化有很大的幫助；國民黨立委林德福則有不同看法。

中央社今天獨家報導，板橋高中從學生會校慶辦「板中男裙－裙聚效應」後，校務會議已放寬服儀規定，新學年起男、女生都可穿裙上學；校方說，非鼓勵男生穿裙，只是尊重學生自主。

民國81年畢業於板中的民進黨立委賴瑞隆說，尊重學校校務會議的決定，板中的自由開放學風，讓大家能得到很好的發揮，他正面看待，而且學校不斷讓學生有更多的權力去決定自己的事務，樂觀其成。

也是板中畢業的卓冠廷說，板中用民主程序，決定在校園內的穿著與活動，校方領導階層沒有用過去威權的方式，反而是支持學生訴求，這對於未來校園民主化有很大的幫助，對於板中校方的開放態度給予肯定。

不過板中畢業校友、國民黨立委林德福有不同看法；林德福說，台灣教育辦的很好嗎，都不檢討教育制度跟教材，只把焦點放在「換制服」這件事，這有點主次不分，是不是台灣教育沒有任何問題，只剩下換制服這件事情可以執行與討論。

板中畢業校友、民進黨立委吳思瑤則表示，這可以分成2個層次來看，一個是學校鬆綁學生穿著的自由，尊重每個學生的自由選擇，她絕對樂見，這也是一個進步，另一個則是尊重性別平權；不過，她認為這件事情不要簡化為校方在鼓勵男生穿裙子，這可能會被有心人士扭曲。

吳思瑤也說，身為板中畢業的學姊，她很樂見板中的學風越來越自由，自由學風已經成為板中的一個特色，這是非常好的事情。（編輯：林興盟）1080722