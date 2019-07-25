韓國瑜爬樹看防疫 提出發泡劑填樹洞惹議

高雄市長韓國瑜24日勘察樹洞後表示，發泡劑可做樹洞填充以防病媒蚊孳生，引發爭議。市府養工處副處長王妙珍25日受訪表示，樹洞用發泡劑非吸水式，是可行且效果較長久的方法；尤其高雄常有雷陣雨，樹洞以發泡劑填補，可節省人力與經費。（資料照片）中央社記者王淑芬攝 108年7月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市長韓國瑜昨天爬樹看防疫，指發泡劑可填充樹洞，引發爭議，高雄愛樹人團長莊傑任批評修剪枝條或用發泡劑填充會加速傷口腐爛增加樹洞，林試所副所長吳孟玲促打小孔排水。

高雄市登革熱疫情持續加溫，至24日為止本土登革熱確診病例已45例，為有效防疫，韓國瑜昨天由衛生局陪同勘察防疫情形，不僅查看屋簷排水槽的防疫也針對樹洞成病媒孳生源提出因應之道。

韓國瑜矯健的身手爬樹察看樹洞，危險的動作被熱議，他說以發泡劑及修剪枝葉的方式防疫也在網路社群成為討論話題。

高雄市已有44個本土型登革熱確診病例，市長韓國瑜（圖）24日由衛生局陪同到勞工公園視察防疫情形，並爬樹探察樹洞積水，指示防疫工作要做到無死角。中央社記者董俊志攝 108年7月24日

時代力量高雄市議員黃捷在臉書留言建議韓國瑜還是以示範如何在居家環境消除積水容器或環境為主，較能擴大防疫效果，也建議韓好好坐鎮調度人力和資源更務實。她同時擔心樹洞都被堵住，啄木鳥在城市中恐難以存續。

高雄愛樹人團長莊傑任今天指出，比起小小樹洞，水溝長年積水才是真正大宗的病媒孳生源，對於韓國瑜要以發泡劑填補樹洞的說法，他認為只會造成樹木傷口腐爛，建議用沙子填補或鑽小洞排水更天然有效。

莊傑任說，樹洞積水多起因於直徑5公分以上枝條修剪造成的潰爛，籲市府修正修剪枝條作業規範，禁止5到10公分以上枝條修剪。他批評市府養工處對枝條修剪多未留住枝領，是造成腐爛增加樹洞的原因。

市府養工處副處長王妙珍受訪指出，樹洞採用發泡劑非吸水式，再者，樹洞是天然形成且多有表皮保護而非新形成的傷口，不致於造成腐爛，為防範登革熱，樹洞用發泡劑填充是可行且效果較長久的方法；尤其高雄常有雷陣雨，樹洞以發泡劑填補，可節省人力與經費。

她指出，目前養工處採發泡劑與土壤填補樹洞，若樹木高處有樹洞，除採修剪，也會因高溫環境，積水可自然蒸發。

台灣大學昆蟲系名譽教授徐爾烈受訪指出，埃及斑蚊確實多在室內，應從室內防治加強，不過樹洞確實是防治死角，樹洞防疫不能漠視。

為防範登革熱疫情，高雄市長韓國瑜表示可用發泡劑填補樹洞，引發各界討論。農委會林業試驗所副所長吳孟玲25日受訪指出，先進國家多以栽培土、生物碳填充，另外以碳化方式讓樹洞不再擴大，再於樹洞底部打小孔，以利排水，會是更天然的方法。（資料照片）中央社記者王淑芬攝 108年7月25日

農委會林業試驗所副所長吳孟玲受訪指出，先進國家已不再以發泡劑填充樹洞，多以栽培土、生物碳填充，另外以碳化方式讓樹洞不再擴大，再於樹洞底部打小孔，以利排水是更天然的方法。

她說，不當修剪枝葉會造成樹木腐蝕，以新加坡為例，塗上生物藥劑以避免細菌增生，但也有專家不贊成塗藥，以免影響植物生長。

韓國瑜下午出席工業策進會成立大會後受訪，回應有關爬樹看防疫一事，他說會爬上樹去看樹洞代表他重視，相信官員或施工團隊人員會感受到市長重視並有做好防疫的決心。

至於護樹團體及防疫專家質疑用發泡劑補樹洞的作法，韓國瑜說「如果專家認為這樣發泡劑傷害樹木、我會從善如流」；但此時此刻仍用這個方法填補樹洞。

爬樹看防疫惹議，韓國瑜說「我的出發點是為市民，問心無愧不在意被批評、kuso（惡搞）。（編輯：陳俊碩）1080725