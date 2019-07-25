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新北推未來智慧衛生所 門診居家照護更貼心

最新更新：2019/07/25 19:21
新北市長侯友宜（前左）25日在樹林衛生所出席「新北未來智能衛生所」記者會，嘗鮮體驗運動器材記錄體適能數據。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月25日
新北市長侯友宜（前左）25日在樹林衛生所出席「新北未來智能衛生所」記者會，嘗鮮體驗運動器材記錄體適能數據。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月25日

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市府衛生局與陽明、交通大學、產業界合作，打造衛生所成為智慧型醫療診間與居家照護系統，將醫療數據與紀錄串接，同時，影像也可分享與會診，以提升民眾醫療照顧品質。

新北市長侯友宜今天在樹林衛生所，與合作廠商簽署備忘錄，往AI人工智慧時代的衛生所邁進。未來4年內預定選擇新店、金山等10家衛生所，將導入人工智慧物聯網，解決各項健康問題，優化基層公共衛生服務效能。

衛生局簡任技正林惠萍接受中央社訪問表示，智慧健康照護平台，在衛生所的血壓、血糖、身高、體重等生理量測數據，不必再人工記錄，透過雲端整合讓診間醫師可加速判讀。

衛生所醫師也可以透過醫療影像的分享，由胸腔專科醫師、精神科醫師等，以雲端遠距離協助判讀診斷X光檢查或眼底攝影等醫療影像。

林惠萍說，衛生所的運動器材會記錄銀髮體適能與運動監測數據等大數據，讓醫師瞭解病患的紀錄，開出運動處方箋。另外，也將以「區塊鏈」的概念及資訊技術，應用於藥物及疫苗等內部行政管理。

林惠萍表示，居家的病患常合併服用多種藥物，居家醫護人員可透過手機照相，立即在線上正確辨認藥物種類，提升用藥安全，也將現場的生理量測紀錄，傳回衛生所診間提供給醫師。

衛生局長陳潤秋說，先由樹林衛生所示範，未來還會納入營養師遠距諮詢及精神科醫師遠距會診。

侯友宜說，透過後端健康維護管理的平台做好連結，將居家照護、衛生所及醫院串聯，可發揮長照居家醫療的精神，建構成健康智慧城市。

他表示，結合國立陽明及交通大學的醫療、生醫、物聯網、大數據、電資光通等跨領域的研發量能，也結合國內長期發展智慧醫療的資訊科技產業，提升醫療服務品質。（編輯：張銘坤）1080725

新北市長侯友宜（左）25日在樹林區衛生所，與產學界簽署合作備忘錄，盼藉由產、官、學、研互動，提供長者更全面化的健康照護。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月25日
新北市長侯友宜（左）25日在樹林區衛生所，與產學界簽署合作備忘錄，盼藉由產、官、學、研互動，提供長者更全面化的健康照護。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年7月25日
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