調查：曾吸毒者破25萬人 新興毒品滲透年輕族群

食藥署調查發現，全台約有25.8萬人曾用過毒品，且使用者多集中在年輕族群，將成毒品防制一大挑戰。台灣大學公共衛生學院教授陳為堅（圖）31日說明調查結果。中央社記者張茗喧攝 108年7月31日

（中央社記者張茗喧台北31日電）食藥署調查發現，全台約有25.8萬人曾用過毒品，而首次納入調查的毒咖啡包、毒彩虹菸等新興毒品更一舉擠進常用毒品前5名，且使用者多集中在年輕族群，將成毒品防制一大挑戰。

衛生福利部食品藥物管理署去年委託台灣大學公共衛生學院進行「107年全國物質使用調查」，針對全台1萬8626名年齡層在12至64歲的民眾進行調查，今天公布調查結果。

進行這項研究的台大公共衛生學院教授陳為堅表示，調查顯示，約有1.15%受訪者一生當中曾吸食過一次毒品，而且可明確指認使用哪些毒品；若曾使用新興毒品、無法辨認的毒品或任何一種非法藥物一併納入調查，盛行率則攀升至1.46%，推估全台約有25萬8000人一生當中曾使用過毒品。

調查也顯示，在各種非法藥物中，最常被使用的前5名毒品分別為安非他命0.42%、愷他命0.40%、搖頭丸0.36%及大麻0.32%，第5名則是新興毒品（改裝型混合式毒品）約0.18%。

值得注意的是，食藥署去年首次將新興毒品納入相關調查，使用率竟在第一次調查就入榜。

有別傳統非法藥物使用者以男性及中年族群為主，新興毒品使用者較集中在年輕族群，也沒有性別差異，多達70%曾使用過新興毒品者表示，第一次使用動機是「好奇」，而且近29.9%初次使用地點位於同學或朋友家裡。

陳為堅說，新興毒品出現的形式相當多元，包括毒咖啡包、毒糖果、毒彩虹菸、毒郵票等，其中往往混合多種毒品，製作過程中根本不知道加了什麼，恐產生意想不到的副作用；過去法醫研究所研究顯示，使用新興毒品恐引發急性腎臟受損、心律不整等傷害。

至於新興毒品使用者為何沒有男女差異，陳為堅推測，可能和時下年輕人流行開派對有關，由於派對場合中有男有女，不像過去男性吸毒往往是在特定的男性活動當中進行，因此不論性別、年齡層分布都出現變化，將成未來毒品防制一大挑戰。

新興毒品包裝千奇百怪，食藥署管制藥品組組長朱玉如呼籲民眾不要因一時好奇或輕易聽信他人嘗試吸食，面對來路不明的藥物、咖啡包、茶包或糖果應提高警覺，陌生場所也不隨意接受他人送的飲料或食物，小心自己隨身的飲料，注意自身安全。

朱玉如表示，若遇到有心人士引誘吸毒，可使用「反毒防身5術」加以拒絕，第1招「直接拒絕」，立刻堅定的向對方拒絕，表明不吸毒的決心；第2招「遠離現場」，立即找藉口離開現場；第3招「轉移話題」，邀請對方一同做別的事，並順勢轉移話題；第4招「自我解嘲」，拿自己開玩笑，以幽默語氣緩和氣氛並委婉拒絕；第5招「友誼勸服」，以誠懇的態度表勸告朋友不要使用毒品。（編輯：張芷瑄）1080731