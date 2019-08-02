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防石綿風波延燒 食藥署擴大檢驗30款化妝品

最新更新：2019/08/02 14:12

（中央社記者張茗喧台北2日電）台鉅公司旗下化妝品日前被歐美揪出含致癌石綿，食藥署檢驗12款台鉅在國內販售的化妝品，也有2款驗出石綿。食藥署今天表示，未來將擴大針對30款市售爽身粉及彩妝品進行檢驗。

衛生福利部7月初接獲美國、加拿大來函指出，在台灣製造的5款化妝品中驗出致癌石綿，經調查證實僅4款產品是由台鉅生技股份有限公司製造委託中國大陸的子公司製造。

為防止含石綿的問題產品流入市面，食藥署、台南市衛生局日前到台鉅位於台南的觀光工廠進行稽查，檢驗12款在台販售的粉類化妝品，首波檢驗9款產品中共有2款產品驗出石綿，今天公布第二波3款產品檢驗結果，均未驗出石綿。

食藥署研究檢驗組組長王德原表示，食藥署已於7月31日在官網公開「化粧品中石綿纖維之鑑別方法」供各界參採運用，參酌國際石綿檢驗趨勢，建立採用穿透式電子顯微鏡或掃描式電子顯微鏡搭配能量分散X射線光譜儀，用來檢驗產品中是否含石綿纖維。

王德原說，除這次檢驗的12款台鉅產品外，今年也將擴大展開石綿專案稽查，針對市售不同品牌的15款爽身粉產品及15款彩妝類產品進行隨機抽驗，由於委託外部實驗室進行檢驗，檢驗結果何時出爐還未可知。（編輯：張雅淨）1080802

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