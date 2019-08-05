紙風車台中演出取消 立委爭取企業支持年底加演

（中央社記者王揚宇台北5日電）紙風車劇團表示，因場地問題，決定取消本週末在台中市的演出；民進黨籍台中市立委張廖萬堅今天表示，會爭取企業支持，邀請紙風車劇團在11月、12月空檔期，加碼在西屯演出2場。

紙風車文教基金會執行長李永豐今天表示，因為場地租借問題不想被糟蹋，所以決定取消本週末台中市的演出場次；紙風車文教基金會副執行長張敏宜則指出，台中市府質疑紙風車政治色彩，但10日、11日在台中演出的贊助者，跟政治毫無關係。台中市政府對此回應，歡迎任何劇團演出，但若涉及政治人物協辦，應考量場地合適性。

對於紙風車劇團演出喊卡，張廖萬堅今天表示，紙風車劇團為孩子的公益演出，因為市府質疑其色彩，租借場地一路刻意刁難，不願協辦行政協助，還要切結書；紙風車臨時取消本週末的演出消息一出，服務處接獲不少家長的電話詢問為什麼要取消。

張廖萬堅指出，為了不讓家長孩子失望，他決定爭取企業支持，邀請紙風車劇團在11月、12月空檔期，加碼在西屯演出2場。

民進黨籍的台中市立委黃國書也說，台中市政府拒絕紙風車，他將繼續自行募款來邀請，不能讓台中市小朋友的權利，成為市府政治鬥爭下的犧牲品。

民進黨籍的台中市立委何欣純則表示，孩子的笑容，無關政治、顏色，她會持續邀請紙風車來屯區演出。

民進黨籍的台中市立委、立法院副院長蔡其昌也關心此事，並呼籲台中市長盧秀燕出面說明，相關局處的杯葛行為是否經過盧秀燕的授權與指示。

紙風車目前決定取消演出的皆是「台灣幻想曲」，分別是8月10日在豐原區南陽國小的場次，以及8月11日在西屯區永安國小的場次。（編輯：鄭雪文）1080805