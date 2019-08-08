台灣健康照護獲肯定 商業雜誌評比全球第一

（中央社記者張茗喧台北8日電）台灣醫療獲國際肯定，知名國際商業雜誌針對全球89國評比健康照護指標，台灣名列第一。健保署長李伯璋表示，台灣健保的單一保險人制度加上醫界信任是醫療體系順利推動的關鍵。

衛生福利部中央健康保險署今天舉辦為期2天的亞太經濟合作會議（APEC）醫療資訊分享國際研討會，包含美國、加拿大、澳洲、秘魯、俄羅斯、日本、韓國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南等13個經濟體代表共約40位外賓，分享各國健保與醫療資訊發展現況。

健保署署長李伯璋受訪時表示，去年他在亞太經濟合作會議中分享台灣健保及雲端醫療技術經驗，獲得APEC經濟國熱烈迴響及肯定，衛福部長陳時中也在世界衛生大會（WHA）期間分享台灣醫療經驗，促成今天這場國際級研討會。

李伯璋表示，這是台灣接軌國際的最佳機會，不僅台灣分享健保雲端醫療經驗，各國衛生部門官員也提出報告和看法，菲律賓甚至主動表示想和台灣展開進一步合作，顯示台灣醫療經驗在新南向國家打下正面口碑。

除此之外，台灣的健康照護體系最近更被國際商業雜誌（CEOWORLD）評比為全球第一，李伯璋說，該雜誌針對全球89個國家進行「健康照護指標」評比，台灣在100分總分中獲得78.72分，贏過第2名的韓國以及第3名的日本，剛好透過這次研討會跟外賓分享這項成果。

李伯璋認為，台灣之所以能贏過韓國，主要是韓國僅有50%醫師加入健保，且韓國和醫界溝通一直沒有很順暢，醫界也經常罷工；反觀台灣，有多達93%醫師加入健保體系，對於健保的信任度也很高，讓假日看診、分級醫療等政策推動更為順暢，不僅提供高品質醫療服務，也能避免醫療資源浪費。

李伯璋強調，為了善用台灣的健保大數據，近期也研擬開放產業、學術團體申請去識別化的健保數據，以此進行研究，盼對於精準醫療、照顧有所貢獻。（編輯：陳清芳）1080808