更多編輯台推薦新聞：
14金融機構搶開放銀行頭香 繳費管理開支一鍵完成
產經

14金融機構搶開放銀行頭香 繳費管理開支一鍵完成

拒喝含糖飲料有理 醫：喝多恐增3大疾病風險
生活

拒喝含糖飲料有理 醫：喝多恐增3大疾病風險

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

一週大事》人民幣兌美元破7 目的顧慮影響一次看懂
重點新聞

一週大事》人民幣兌美元破7 目的顧慮影響一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

衛福部擬放寬保母收托資格 1人最多顧4童

最新更新：2019/08/11 15:36

（中央社記者張雄風台北11日電）衛生福利部今天表示，擬修法放寬育有子女的保母收托限制，未來一名保母最多可照顧4名幼兒；並統整各地方政府對居家托育服務中心訪視輔導員的規範，提出一致性版本。

準公共托育政策滿周年，托育政策催生聯盟今天召開記者會，希望衛生福利部能修法確認居家托育服務中心的法定地位，並改善保母老化的現象。

衛生福利部社會及家庭署副署長祝健芳接受中央社記者訪問時表示，托育聯盟所提出的相關意見，已經於7月29日研商會時進行充分討論，當時會中也有共識。在居托中心法定地位這部分，目前法規是地方政府可透過勞務或行政委託交由民間機構處理，但大多地方是走勞務委託、依採購法處理。

祝健芳說明，在母法上有空間能改為行政委託，但必須搭配後續所可能衍生出來的問題一併處理，如保母若想提出救濟程序，行政流程該怎麼走，誰來受理、訴願的程序等，都須再進一步討論。

祝健芳說，若改為行政委託，也必須地方政府覺得轄區內民間機構有能力承接；現階段會先收集各地方政府對居托中心及訪視輔導員的規範，綜整後提出一致性版本供地方參考，讓訪視輔導員對不良保母可以開勸導單，地方政府可視累積件數裁罰。

另外在育有6歲以下孩子的保母收托受限制部分，祝健芳指出，當天會中也有提出對案，未來規畫一名保母最多照顧4名幼兒，若托育人員自己育有2名幼兒，1名2歲以下，另一名2歲以上已送托幼兒園，白天可以再收托1名；若是2名幼兒都已經送托幼兒園，白天可以再收2名。

祝健芳進一步說明，由於目前統計5歲孩童進入幼兒園比率達97%，因此若是保母育有1名年齡已達5歲幼兒，也已進入幼兒園者，未來也放寬可以收全日托。她說，相關辦法都還需要配合橫向與縱向相關法規做通盤檢視，未能確定期程，但會盡快處理。（編輯：陳清芳）1080811

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報