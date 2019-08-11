衛福部擬放寬保母收托資格 1人最多顧4童

（中央社記者張雄風台北11日電）衛生福利部今天表示，擬修法放寬育有子女的保母收托限制，未來一名保母最多可照顧4名幼兒；並統整各地方政府對居家托育服務中心訪視輔導員的規範，提出一致性版本。

準公共托育政策滿周年，托育政策催生聯盟今天召開記者會，希望衛生福利部能修法確認居家托育服務中心的法定地位，並改善保母老化的現象。

衛生福利部社會及家庭署副署長祝健芳接受中央社記者訪問時表示，托育聯盟所提出的相關意見，已經於7月29日研商會時進行充分討論，當時會中也有共識。在居托中心法定地位這部分，目前法規是地方政府可透過勞務或行政委託交由民間機構處理，但大多地方是走勞務委託、依採購法處理。

祝健芳說明，在母法上有空間能改為行政委託，但必須搭配後續所可能衍生出來的問題一併處理，如保母若想提出救濟程序，行政流程該怎麼走，誰來受理、訴願的程序等，都須再進一步討論。

祝健芳說，若改為行政委託，也必須地方政府覺得轄區內民間機構有能力承接；現階段會先收集各地方政府對居托中心及訪視輔導員的規範，綜整後提出一致性版本供地方參考，讓訪視輔導員對不良保母可以開勸導單，地方政府可視累積件數裁罰。

另外在育有6歲以下孩子的保母收托受限制部分，祝健芳指出，當天會中也有提出對案，未來規畫一名保母最多照顧4名幼兒，若托育人員自己育有2名幼兒，1名2歲以下，另一名2歲以上已送托幼兒園，白天可以再收托1名；若是2名幼兒都已經送托幼兒園，白天可以再收2名。

祝健芳進一步說明，由於目前統計5歲孩童進入幼兒園比率達97%，因此若是保母育有1名年齡已達5歲幼兒，也已進入幼兒園者，未來也放寬可以收全日托。她說，相關辦法都還需要配合橫向與縱向相關法規做通盤檢視，未能確定期程，但會盡快處理。（編輯：陳清芳）1080811