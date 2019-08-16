搶食中秋禮盒商機 百貨業者祭優惠吸買氣

（中央社記者吳柏緯台北16日電）中元節剛過，不少百貨業者已經磨刀霍霍，鎖定中秋節檔期，祭出名店月餅預購折扣、插畫角色聯名禮盒與滿額送禮券、抽機票等活動，搶攻中秋商機。

新光三越今年的中秋預購活動主打國際化，除了台灣與香港的月餅禮盒之外，還網羅了日本、義大利、英國、美國與法國，總計109款的特色中秋禮盒，讓消費者都能從中挑選適合的產品。

除了跨國合作外，新光三越表示，今年也與台灣5間百年餅舖合作，推出綜合7種不同口味的「百年老餅鋪」禮盒，盼勾起消費者對傳統滋味回憶。

Global Mall環球購物中心則與台北新板希爾頓酒店合作，推出結合宜蘭三星蔥、干貝、酒釀桂圓等多種口味的「醉月禮盒」，以極具特色的禮盒搶攻中秋商機。此外，也與插畫家卡娜赫拉合作，推出獨家限定版禮盒，用可愛的角色吸引買氣。

Global Mall表示，為刺激買氣，同步推出消費滿萬元送限量500元商品禮券的優惠措施，預計今年中秋禮盒可望帶動業績成長2%。

大葉高島屋也沒有缺席，今年與台灣、香港多家五星級飯店、百年老店與網購人氣名店合作，推出中秋禮盒。此外，為了回饋聯名卡卡友，大葉高島屋也祭出消費滿千元，即可抽獎一次的活動，最大獎為日本雙人來回機票。（編輯：鄭雪文）1080816