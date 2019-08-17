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林志玲父出席本土社團募款餐會 讚女婿謙虛

最新更新：2019/08/17 16:26

（中央社記者溫貴香台北17日電）台灣永社今天舉行募款餐會，日前閃婚的台灣藝人林志玲父親林繁男也出席，成為會中焦點。被問到日籍女婿，他稱讚女婿很謙虛，品性很好；至於是否急著抱孫子，「期待但不敢強求」。

財團法人台灣永社中午舉行「2019永社感恩募款餐會-發揚民主、捍衛台灣」，與會者包括台灣制憲基金會董事長辜寬敏、監察委員陳師孟、台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民、民進黨主席卓榮泰、前台聯立委賴振昌、名模林志玲的父親林繁男等人。

林繁男受訪拿出用毛筆畫了三年的畫冊說，今天出席永社募款餐會將拍賣畫家林桂英「金針花海」與廖修平等「版畫在台灣」藏畫冊，只要有人開價，就附送他的親筆畫冊。

林志玲6月閃嫁日本放浪兄弟的Akira，被詢及對女婿是否滿意，林繁男說，女婿長得又高又謙虛，高就是DNA會好，女婿很謙虛代表品性會很好。至於是否急著抱孫子，他說，期待但不敢強求。

媒體追問，今天這項活動外界認為是獨派活動，林繁男說：「我是要來看獨派怎麼講，怎麼讓台灣好，我也有藍派的朋友，如果有綠派朋友找我來，我當然也要來。」

被問到總統大選支持誰，林繁男說，他最喜歡鴻海創辦人郭台銘；媒體追問「那小英總統呢？」他說，他是一個一個排，若郭台銘出來，就要選郭，但他大概不會選國民黨。（編輯：林興盟）1080817

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