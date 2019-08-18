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小農團體集結組宜蘭隊 擴大客群共享社群經濟

最新更新：2019/08/18 11:59
走在蘭陽平原，目前大多數的田區已收割完畢；對於小農或青年農夫來說，現正進入緊鑼密鼓的產品行銷期。中央社記者王揚宇攝　108年8月18日
走在蘭陽平原，目前大多數的田區已收割完畢；對於小農或青年農夫來說，現正進入緊鑼密鼓的產品行銷期。中央社記者王揚宇攝　108年8月18日

（中央社記者王揚宇、沈如峰宜蘭縣18日電）宜蘭小農團體倆佰甲、穀東俱樂部等團體，多年來幫助許多小農逐夢，近期他們更把力量集結成立公司，要串聯各農友的消費社群，打造共享社群平台，進而擴大銷售管道，提供消費者更多的服務，這宛如是一支宜蘭隊。

走在蘭陽平原，目前大多數的田區已收割完畢；對於小農或青年農夫來說，現已進入緊鑼密鼓的產品行銷期。

以宜蘭縣員山鄉深溝村為主要據點的小農團體「倆佰甲」發起人、宜蘭縣政府前農業處長楊文全，接受中央社記者專訪時表示，多年下來，個別的農友在其個人網路社群銷售，多少會碰到瓶頸，所以他與其他農業、社區團體等一同研議，如何透過合作超越個人的極限，並在5月下旬於宜蘭縣員山鄉深溝村，成立慢島生活有限公司。

楊文全指出，慢島生活目前的成員，包含他在內，還有穀東俱樂部發起人賴青松（慢島生活代表人）、Stay旅人書店、關注龜山社區發展的海波浪公司，以及文史工作者等夥伴，這個平台主要是將小農個人的購買者社群，透過組織化、計畫性的串聯，藉此讓消費者能更便利、快速的獲得產品資訊，也要擴大農友的消費社群，「這就像是組成宜蘭隊。」

楊文全表示，慢島生活不僅是單純的農特產品銷售平台，它也是農業相關服務的提供站，諸如培育新農、農村介紹等，這些都屬於新農業的範疇，即第6級產業。

今年是倆佰甲成立第7年的時間，楊文全指出，新農碰到最大的問題就是觀念、心態及生活方式，如何從都市轉化為農村、如何慢下來融入農村生活，而慢島生活希望發展成為一處城鄉交流的友善介面，幫助懷抱慢生活想像的都市居民降低進入門檻。

楊文全說，都市民眾如果要到深溝村生活，必須要認識的12個人物是誰等，慢島生活某種程度也是在幫助民眾，移民到宜蘭這座「宜居城市」。（編輯：蘇志宗）1080818

宜蘭小農團體倆佰甲、穀東俱樂部等團體，多年來已幫助許多小農逐夢；現在，他們把力量集結、成立公司，要串聯各農友的消費社群，打造共享社群平台，進而擴大銷售管道，為農友們找出路，也提供消費者更多的服務，這宛如是一支宜蘭隊。中央社記者王揚宇攝　108年8月18日
宜蘭小農團體倆佰甲、穀東俱樂部等團體，多年來已幫助許多小農逐夢；現在，他們把力量集結、成立公司，要串聯各農友的消費社群，打造共享社群平台，進而擴大銷售管道，為農友們找出路，也提供消費者更多的服務，這宛如是一支宜蘭隊。中央社記者王揚宇攝　108年8月18日
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