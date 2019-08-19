彭政閔引退倒數 台彩首款職棒球員刮刮樂開賣

（中央社記者吳柏緯台北19日電）中職球星彭政閔引退進入倒數，台彩今天上午宣布，推出「恰是傳奇」引退紀念刮刮樂，獎項除了最大獎新台幣200萬元，2獎為5萬元及具收藏價值的引退紀念簽名球，共100顆。

中華職棒中信兄弟球星彭政閔在今年球季結束後將高掛球鞋，9月28、29日將在台中洲際棒球場舉行引退賽。為了紀念這位「中職先生」對於台灣棒球的貢獻，台灣彩券今天推出史上第一款以職棒球員為主題的刮刮樂「恰是傳奇」。

談起這次合作的機緣，台灣彩券公司總經理蔡國基表示，棒球是國球，而且不少的彩迷也是職棒球迷，加上今年是彭政閔的引退年，因此台彩主動向彭政閔提出合作，並立刻獲得同意。

長期投身公益，並創立台灣火星人運動發展協會協助年輕球員訓練的彭政閔表示，能夠在引退年與台彩合作，不但推廣公益，而且又在自己的球員生涯中留下一個新的紀錄，意義非凡。

彭政閔受訪時指出，自己是多年彩迷，會固定買大樂透、威力彩與刮刮樂，而且多年來都只買同一組號碼，這組「明牌」中包含了他從小到大穿過的球衣背號。不過他也笑說，手氣都不怎麼好，到現在最好的「戰績」只有2000元。

「恰是傳奇」刮刮樂的最大獎為200萬元，共有3名，2獎為「5萬元+恰恰親筆簽名球乙顆」，是台彩第2度加入了商品獎項，共有100顆彭政閔親簽的「chia23」及上市日「2019年8月19日」引退紀念簽名球，更具收藏價值。

彭政閔提到，這100顆簽名球都已經簽完了，希望有緣的彩迷能夠把它帶回家。他也透露，今年球季結束之後就會把這套簽名方式換掉，以後不會再有相同的簽名球了。

「恰是傳奇」刮刮樂以彭政閔的球衣與LOGO作為設計概念，規劃了「打擊王獎盃刮區」與「幸運號碼刮區」。在打擊王獎盃刮區，只要刮出彭政閔的23號背號，即可獲得1000元獎金；在「幸運號碼刮區」，只要號碼與幸運號碼相同，即獲得對應獎金。此外，若刮出棒球圖案，則獲得親筆簽名球與5萬元獎金。總共超過121萬個獎項，中獎率約34%。（編輯：林孟汝）1080819