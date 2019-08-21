譴責香港政府武力鎮壓 台灣百名醫護快閃挺港

（中央社記者張茗喧台北21日電）香港政府頻頻以武力鎮壓抗議民眾，更傳出有醫護人員眼睛中彈導致失明，引爆醫界怒火。台灣超過百名醫護人員今天走上街頭快閃挺港，希望香港醫護人員知道，他們不是孤軍奮戰。

台大醫院企業工會與台北市醫師職業工會今天晚間發起「台灣醫護撐香港」快閃活動，超過百名醫護人員齊聚台大醫院門口，拿著標語齊聲高喊「台港同心、醫護同行，民主台灣撐香港、醫護人員撐香港」，以快閃自拍方式支持香港，並譴責香港政府武力鎮壓。

活動聲明稿指出，自6月以來，香港政府的鎮壓行動一再超越社會所認知的底線，不僅以強大殺傷力武器進行鎮壓，也曾衝進急診室干擾醫療，上週甚至近距離以布袋彈攻擊醫護人員，導致永久失明。

希望透過「台灣醫護撐香港」快閃活動讓香港醫護人員知道，台灣的醫療工作者與他們同在，也對香港市民提出的5大訴求表示支持，並譴責警方不當的鎮壓行動。

台大醫院企業工會理事長、同時是病房護理師的陳愛蓉受訪時表示，醫護人員的價值在於守護人民的生命與健康，譴責香港警察、政府對人民使用的暴力，包括武力鎮壓、精神暴力對待以及對民主的壓迫。

陳愛蓉強調，台大醫院企業工會除了追求勞動環境上的民主，也追求政治上的民主，如今中國政府對民主的壓迫、侵害，已讓醫護人員忍無可忍，呼籲各行各業都應站出來，表達對民主自由價值的堅持，「有句話說，如果今天不站出來，以後就沒有機會站出來」。

日前香港有醫護人員遭警方以布袋彈襲擊雙眼，恐導致永久失明。台北市醫師職業工會發言人廖偉翔表示，面對香港政府以暴力鎮壓，甚至以催淚彈攻擊市民，不論是香港內部或國際組織都認為應啟動獨立調查，對此他們也表示支持。

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯接受中央社記者訪問時表示，今天快閃活動結束後，明天也會在林口長庚醫院進行快閃活動，近日也陸續接獲來自全台各地醫護人員「挺港」照片，希望讓香港醫護人員知道，他們不是孤軍奮戰。（編輯：張芷瑄）1080821