住院醫納勞基法得簽新約 長庚保證薪資優於以往

（中央社記者陳偉婷台北27日電）因應住院醫師9月1日納勞基法，長庚醫院今天公告住院醫師薪資管理辦法，將和住院醫師簽訂新約，薪資部分卡在加班時薪還需政府確認才能公告。但院方保證，薪資和假都優於以往。

長庚醫院發布新聞稿指出，配合住院醫師納入勞基法，長庚醫院最近到各院區進行相關作業說明，以維護住院醫師權益；且為避免住院醫師仍有疑義，已公告「住院醫師薪資管理辦法」。

長庚醫院發言人黃璟隆接受中央社記者訪問時說，勞動部於今年公告住院醫師適用納入勞基法第84條之1的工作者，醫院須與住院醫師簽定84條之1約定書及定期契約（聘僱契約）。由於約定書及定期契約（聘僱契約）須經各縣市政府勞工局核備同意後才能適用，且住院醫師納入勞基法相關法令在今年8月才陸續公告相關簽訂內容，為使前置作業順利，醫院必須先安排簽約作業。

有關薪資部分，長庚醫院林口院區副院長簡榮南表示，因醫師時薪高於一般職業，目前勞動部尚未公告責任制住院醫師加班費每小時工資計算原則，院方無法明確公告，但保證薪資跟假日數都會優於舊約。

為維護住院醫師權益，長庚醫院已自8月中旬起安排至各院區向住院醫師進行說明，如住院醫師因薪資計算有疑義，可以暫不簽約，即使簽約後對薪資內容有疑義，醫院亦同意其無條件撤回。

針對住院醫師納入勞基法後年休假日數的計算，簡榮南說，目前長庚住院醫師自到任日起，每年皆有14天年休假天數；本年度新進住院醫師於2019年8月開始報到，雖住院醫師自9月1日起納入勞基法，仍維持14天年休假規定辦理，優於勞基法規定。

至於一般訓練學員的特別休假天數，則仍依2018年11月衛福部一般醫學訓練選配系統公告周知規定為「到任日起，第一年核給7天」，2019年8月1日報到的一般訓練學員，自報到日第一天起即可申請，也優於勞基法6個月以上未滿一年者核給3天的規定。（編輯：張芷瑄）1080827