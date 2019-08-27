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有線電視消費申訴 訊號中斷最大宗

最新更新：2019/08/27 18:52

（中央社記者吳柏緯台北27日電）NCC公布今年第2季的有線電視消費申訴案件，一共收到201件申訴案件，其中又以有線電視訊號中斷問題為大宗，共有41件。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，為消弭消費者與有線電視業者間的爭議，因此建立申訴機制，並且每季公布有線電視業者消費爭議數量、申訴類別，供外界查閱並作為往後行政決策的參考。

根據近日公布的第2季整體申訴案件，總計收到201件申訴案件，其中以訊號中斷問題最多，共41件，佔整體案件的20.4%，其次是客服問題，共34件，佔整體案件的16.9%，第三則是頻道管理問題，共28件，佔整體案件的13.9%。

進一步以縣市的申訴案件進行分析，新北市共52件最多，其次為台北市36件與桃園市28件。

若以申訴對象來看，中嘉網路最多，共46件；其次為凱擘，共38件；台灣寬頻通訊有21件；台固媒體有14件；台灣數位光訊科技10件。至於其餘獨立系統業者總計72件。

NCC表示，為提升服務品質，減少申訴案件數量，會持續與有線電視業者召溝通，要求與會業者共同提出解決方式，以降低客訴案件數量。（編輯：鄭雪文）1080827

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