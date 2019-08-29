更多編輯台推薦新聞：
海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢
國際

海外小特派回傳／薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年
國際

亞馬遜雨林野火燒不盡 復原可能耗時幾百年

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單
娛樂

我們與惡的距離14項提名成大贏家 金鐘54完整入圍名單

專題／地址難找車難停被狗追 牙醫在宅服務承擔困境
生活

專題／地址難找車難停被狗追 牙醫在宅服務承擔困境

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新興菸品也有二手菸 在車內使用懸浮微粒暴增

最新更新：2019/08/29 15:29

（中央社記者陳偉婷台北29日電）國外研究發現，電子菸、加熱菸等新興菸品都有二手菸及三手菸。家醫科醫師郭斐然今天表示，電子菸在車內產生的PM2.5數值驚人，且加熱菸會產生更小的超細懸浮微粒。

董氏基金會發布新聞稿指出，研究證實，電子菸、加熱菸等新興菸品都有二手菸及三手菸，政府應立即修法，全面禁止新興菸品。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，美國喬治亞大學環境衛生科學系今年發表研究結果顯示，若人體暴露於電子菸的二手菸環境中，4小時之後的尿液尼古丁代謝物濃度最高，最高甚至可達13倍；電子菸的毒性物質丙烯醛代謝物也顯著上升。

還有一項針對7款不同大小的房車，進行車內電子菸、加熱菸車內二手菸暴露量的研究，結果顯示電子菸在車內產生的PM2.5可達75至490微克/立方公尺，加熱菸還會產生PM0.3，即比PM2.5更微小的懸浮微粒。

郭斐然表示，發表於「菸草控制期刊」的最新研究進一步發現，電子菸煙霧也有三手菸殘留危害。電子菸專賣店隔壁的商店，放置紙巾、毛巾及空氣濾淨器，僅1天的時間，紙巾便可測得尼古丁及致癌物亞硝胺，毛巾及空氣濾淨器放置較長的時間也測得這2種電子菸殘留物質，而且濃度隨放置時間而增加。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，短短幾年，電子菸、加熱菸等新興菸品，不只被證實至少含有41種及58種有害化學物質，現在更被證實有二手菸及三手菸的危害。

林清麗說，新興菸品不是菸商誤導所稱的「成年人的個人選擇」，是害己害人的新成癮物質，政府應立即修法、全面禁止。（編輯：謝雅竹）1080829

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報