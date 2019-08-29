新興菸品也有二手菸 在車內使用懸浮微粒暴增

（中央社記者陳偉婷台北29日電）國外研究發現，電子菸、加熱菸等新興菸品都有二手菸及三手菸。家醫科醫師郭斐然今天表示，電子菸在車內產生的PM2.5數值驚人，且加熱菸會產生更小的超細懸浮微粒。

董氏基金會發布新聞稿指出，研究證實，電子菸、加熱菸等新興菸品都有二手菸及三手菸，政府應立即修法，全面禁止新興菸品。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，美國喬治亞大學環境衛生科學系今年發表研究結果顯示，若人體暴露於電子菸的二手菸環境中，4小時之後的尿液尼古丁代謝物濃度最高，最高甚至可達13倍；電子菸的毒性物質丙烯醛代謝物也顯著上升。

還有一項針對7款不同大小的房車，進行車內電子菸、加熱菸車內二手菸暴露量的研究，結果顯示電子菸在車內產生的PM2.5可達75至490微克/立方公尺，加熱菸還會產生PM0.3，即比PM2.5更微小的懸浮微粒。

郭斐然表示，發表於「菸草控制期刊」的最新研究進一步發現，電子菸煙霧也有三手菸殘留危害。電子菸專賣店隔壁的商店，放置紙巾、毛巾及空氣濾淨器，僅1天的時間，紙巾便可測得尼古丁及致癌物亞硝胺，毛巾及空氣濾淨器放置較長的時間也測得這2種電子菸殘留物質，而且濃度隨放置時間而增加。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，短短幾年，電子菸、加熱菸等新興菸品，不只被證實至少含有41種及58種有害化學物質，現在更被證實有二手菸及三手菸的危害。

林清麗說，新興菸品不是菸商誤導所稱的「成年人的個人選擇」，是害己害人的新成癮物質，政府應立即修法、全面禁止。（編輯：謝雅竹）1080829