星國首屆茶咖啡展 台灣流金烏龍初試啼聲

（中央社記者黃自強新加坡30日專電）新加坡首屆亞洲茶品、咖啡、烘焙暨設備展，高海拔的阿里山茶葉及咖啡代表台灣參展，其中，由純金箔調合而成的流金烏龍，不僅初試啼聲，甘醇馥郁口感更令人驚豔。

2019年亞洲茶品、咖啡、烘焙暨設備展，從28日起在濱海灣金沙會展中心舉行3天展覽。

這項兩年一度展覽深受東南亞國家重視，台灣則由嘉義縣長翁章梁領軍跨海參展。

翁章梁今天受訪表示，嘉義縣擁有得天獨厚地理環境，造就高山茶絕佳品質，這次參展配合新南向國家的飲茶習慣，全力搶攻冷泡茶系列高山茶、珍珠奶茶，以及精品咖啡，不僅接地氣，也要開拓更寬廣合作面向，與國際茶葉及咖啡市場接軌。

他指出，新南向政策是政府積極推動的外交政策，成效斐然，不僅台商投資新南向國家金額增加，來自新南向國家旅客來台人數也不斷成長。

翁章梁也以嘉義縣是農業大縣為例，說明農產品是台灣的優勢，諸如椪柑、葡萄柚、茂谷柑、木瓜、番石榴、胡蘿蔔、彩椒、甘藍等農產品，高海拔的阿里山茶葉及咖啡更具競爭優勢，也是這次赴新加坡參展重頭戲。

阿里山茶葉及咖啡是這次唯一代表台灣參展品項，受到參展業者高度關注，不僅有傳統高山烏龍茶及金萱茶，也有不同於大葉種阿薩姆紅茶的小葉種紅茶，充滿果香及柔順口感，還有純金箔調合而成的流金烏龍。

尤其，擁有豐富風味及層次感的高海拔咖啡與富含植物果膠的野生天然愛玉，更讓與會業者印象深刻。

另外，嘉義縣今後將規劃赴星辦理農特產品貿易洽談會，直接率農會、合作社與在地業者對談，並利用清真認證產品強化競爭力。（編輯：王永志）1080830

新加坡首屆亞洲茶品、咖啡、烘焙暨設備展，阿里山茶葉及咖啡是唯一代表台灣參展品項，其中，由純金箔調合而成的流金烏龍，凸顯甘醇馥郁口感。中央社記者黃自強新加坡攝 108年8月30日