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國泰醫院麻疹群聚再添1人 累計10人確診

最新更新：2019/09/03 16:07
疾管署3日公布，國內新增1例麻疹個案，為國泰醫院20多歲醫護人員。（疾管署提供）
疾管署3日公布，國內新增1例麻疹個案，為國泰醫院20多歲醫護人員。（疾管署提供）

（中央社記者陳偉婷台北3日電）疾管署今天公布，國內新增1例麻疹個案，為國泰醫院20多歲醫護人員，為先前群聚感染接觸者，也是群聚次波感染首例。此群聚案累計10人確診，但估計疫情應不會延燒。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午表示，國內新增1例20多歲女性麻疹確定病例，為8月17日公布的國泰醫院麻疹群聚案的工作接觸者，也是國泰醫院的急診醫師。

該名醫師在8月29日出現輕微發燒及上半身略有紅疹，由醫院感染控制單位安排就醫採檢後居家隔離，在今天確診，為此群聚次波感染首例。本起群聚截至目前為止累計10例。

羅一鈞表示，針對此次群聚事件，目前還有361名接觸者仍在監測中，將持續監測到9月20日。個案可傳染期間有大眾交通運輸活動史，包含多次搭乘捷運板南線（忠孝敦化至海山）。曾於相關時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理18天。

麻疹傳染力強，患者出疹前後4天最具傳染力，民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩就醫。

接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，疾管署提醒，民眾務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒到流行地區。如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。其他族群赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求。

台灣今年累計123例麻疹病例，其中76例為國內感染（55例為接觸者），47例為境外移入病，感染國家以越南17例、泰國12例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊25例最多，其次為商務及探親。（編輯：張芷瑄）1080903

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