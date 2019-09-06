更多編輯台推薦新聞：
學術研究：暴露高空污區增加黃斑部病變機率
生活

學術研究：暴露高空污區增加黃斑部病變機率

吳釗燮投書外交家 呼籲聯合國接納台灣
政治

吳釗燮投書外交家 呼籲聯合國接納台灣

專訪／黃之鋒：比起台灣美麗島事件 香港所付代價非常小
政治

專訪／黃之鋒：比起台灣美麗島事件 香港所付代價非常小

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
影片／U18複賽中華隊提前7局扣倒澳洲 確定進4強
首頁 / 生活

帶孩子遊東南亞 醫師教防蚊液挑選小撇步

最新更新：2019/09/06 12:16

（中央社記者張茗喧台北6日電）中秋節假期計畫前往東南亞旅遊的民眾請注意，醫師提醒，東南亞地區登革熱及屈公病疫情嚴峻，民眾除應做好防蚊措施，若要帶孩子前往，應依年齡不同，選擇不同濃度的防蚊液。

今年國際間登革熱及屈公病等蟲媒傳染病疫情嚴峻，根據衛生福利部疾病管制署統計，1至8月的登革熱、屈公病境外移入病例達403人，超過去年一整年的病歷數，多數都在東南亞國家感染。

台大醫院新南向人員健康服務中心醫師莊佩倪今天受訪時表示，屈公病與登革熱的傳染途徑類似，都是透過病媒蚊叮咬感染，民眾若計畫在中秋假期前往東南亞地區旅遊，務必做好防蚊措施，包括住在有紗窗、紗門的房舍、穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處也應塗抹防蚊液。

防蚊液選擇上，莊佩倪建議民眾挑選有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）等有效防蚊成分的防蚊液，每2到3小時補擦一次，濃度選擇上也依使用者年齡有所差異。

莊佩倪說，一般成人可使用DEET濃度約20至25%的防蚊液，12歲以下孩童濃度不超過15%，2個月以上的嬰兒不超過10%，至於未滿2個月嬰兒則完全不建議使用，以物理防蚊為主即可。

至於Picaridin方面，一般成人可使用濃度在15至25%的防蚊產品，孩童約5至15%，2個月以下嬰兒同樣不建議使用。

莊佩倪提醒，東南亞地區適逢雨季，更容易孳生病媒蚊，尤其清晨、黃昏病媒蚊較活躍，應特別提高警覺；返國後2週內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史，以保自身及周遭家人健康。（編輯：張芷瑄）1080906

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報