菲赴台求醫旅客增加 台灣醫院力推醫療旅遊

（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）多家醫療院所組成台灣健康產業拓銷團，今天在馬尼拉舉辦洽談會。有醫院代表說，一年來赴台求醫的菲國旅客明顯增加，希望以收費合理的高品質醫療服務，吸引更多旅客赴台。

中華民國對外貿易發展協會率健康產業拓銷團8日抵達馬尼拉，9日參訪菲國醫療院所進行交流，今天舉辦研討會和洽談會後，明天將前往越南胡志明市。

這次拓銷團成員來自馬偕紀念醫院、高雄醫學大學附設醫院、高雄市立小港醫院、衛生福利部桃園醫院等院所。

小港醫院國際醫療中心組員蘇柏安說，不少東南亞民眾選擇到新加坡或泰國就醫，但新加坡醫療費用較高、泰國就醫等候時間較長，在台灣，很快就可以獲得醫療服務，這是台灣可以推廣的優勢。

他表示，高雄離馬尼拉很近，這一年來，赴台求醫的菲律賓旅客明顯增加。小港醫院希望以收費合理的高階健檢、特色醫療等服務，吸引更多菲國旅客。

桃園醫院企劃中心專員甘祥佑說，2013年起，台灣協助海地醫院導入「台灣HIS」資訊系統，從掛號、門診、領藥、檢驗到人事排班、管理、藥品和衛材庫房管理等後台行政，整套醫事流程都涵蓋在系統中。

他表示，配合新南向政策，桃園醫院近年來開始向東南亞推廣這套系統。「我們跟華碩合作，華碩主要提供伺服器和電腦，iEi（威強電工業電腦）則提供醫療產品和解決方案，目的就是配合新南向，把台灣廠商優良的產品推廣出去」。

甘祥佑說，由於民間企業較難與外國醫院取得聯繫，桃園醫院扮演橋梁角色，「我們很常跟國外醫院交流，可以知道他們的需求，再依據他們的需求，提供台灣的解決方案給他們」。

不過，他表示，在東南亞國家協會（ASEAN）國家中，菲律賓醫療發展較領先，昨天去參訪幾家大型私人醫院，「他們的系統都做得很好，快要達到台灣醫學中心的等級」，沒有建置這套系統的需求。

甘祥佑觀察，菲國公立醫院資金較缺乏，他們可以用很低的成本，為公立醫院建置這套系統，先找一個示範基地，如果運作情形良好，再進一步複製到其他醫院，協助台灣廠商拓展市場。（編輯：王永志）1080910