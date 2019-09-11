威力彩20.47億頭獎已領走 得主為台南中年男子

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）威力彩日前開出新台幣20.47億頭獎，台彩今天表示，得主為台南當地人，年約50至59歲，9月初現身領獎時，還沉浸在中獎的興奮感中，目前還沒規劃好獎金用途。

今年8月12日，威力彩終結連46摃，開出頭獎，1注獨得新台幣20.47億元，刷新公益彩券史上第4高頭獎紀錄，扣掉兩成所得稅後，幸運得主還可實領16.38億元；獎落台南市北區成功路618號「成功領公益彩券」。

主持人吳宗憲先前曾向媒體透露，中獎人正是自己台南的朋友，這位朋友當天本來要去買肉圓，穿夾腳拖、騎自行車外出覓食，沒想到店家大排長龍，無奈走到彩券行買了2張威力彩結果中頭獎。

對於中獎人真實身份，台彩總經理蔡國基說，基於保密義務，不方便對外回應，只能大致描述。這名威力彩20.47億元頭獎得主為台南當地人，年約50至59歲，已婚，為自營業主；外觀看起來大眼睛、雙眼皮、濃眉，大嘴、鼻子挺且耳垂明顯。

蔡國基轉述，這位威力彩頭獎得主領獎時表示，此張中獎彩券獎號第一區為36、02、31、37、06、29，第二區為8號，全是自選號碼，用手機在家上網對獎，看到這組熟悉號碼開出時，簡直不敢相信，還請姪女幫忙對一次，才敢確認真的中了大獎。

蔡國基指出，這位得主平常就有買彩券的習慣，頻率約1週2次，之前傾向電腦選號，沒想到這次自選號碼中大獎；直到9月初現身領獎時，還沉浸在中獎的興奮感中，但目前還沒規劃好獎金用途。

此外，蔡國基也分享另一位大樂透中獎人故事，為今年7月12日開出的大樂透4.06億元頭獎，1注獨得，扣掉兩成所得稅後，仍可實領3.25億元，獎落高雄市大社區中山路377號「吉興彩券行」。

蔡國基表示，這名大樂透得主為高雄大社當地人，年約30至39歲，未婚，從事美術設計，為自由業；外觀看起來方臉、八字眉、小眼睛、高鼻、大嘴且耳垂大；平常習慣每週買1次彩券。

蔡國基轉述，買到中獎彩券當天，中獎人重感冒，連話都講不太出來，本來只想買1注大樂透，用手指比出「1」，沒想到彩券行誤以為是投注100元，結果買了2注電腦選號，其中1注就對中大獎。

蔡國基說，本來還沒發現自己中獎，開獎過了3、4天經過彩券行，看到貼出開出頭獎喜訊，回家上網對獎才發現中獎；當下反應很冷靜，至今還沒告訴任何人中獎的事情，連家人都不知道。

蔡國基表示，這位大樂透頭獎得主說，拿到獎金後，打算買房子、換車、投資理財，並還清學貸、做善事，從獎金中捐出2500萬元做公益捐款，並包給投注站66萬元紅包；這名中獎人平常買彩券習慣挑業績較不好的投注站買，希望能藉此幫助弱勢。（編輯：林淑媛）1080911