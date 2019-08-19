台彩中秋加碼 獎金總計上看5億元

（中央社記者吳柏緯台北19日電）台彩今天宣布中秋加碼上看新台幣5億元，除了大樂透加開「百組百萬」，威力彩也加碼2億元。BINGO BINGO賓果賓果則連續加碼16天，獎金倍數提升2到7倍不等；預估總計可帶動18億的買氣。

今年中秋節是9月13日，台灣彩券公司總經理蔡國基今天上午正式宣布，今年的台彩中秋加碼將從9月2日的威力彩開始，總共祭出新台幣5億元的加碼金，吸引彩迷共襄盛舉，預估可帶動18億的買氣。

中秋加碼最受關注的是大樂透「百組百萬」加碼活動，今年端午加碼時成功帶動4億元的收益，因此台彩再接再厲，於中秋加碼時再度納入這項廣受歡迎的玩法。

蔡國基表示，從9月3日起，大樂透將加開100組的百萬獎金，6碼全部對中即可獲獎，若該期100組未全數開出，剩餘組數將累積到下一期，以此類推，直到所有組數全部開出，或是10月4日活動結束為止。

除了大樂透加碼外，9月2日的威力彩頭獎也將加碼2億元；BINGO BINGO賓果賓果則連續16天加碼，遊戲玩法不同，加碼倍率也不同。「基本玩法」的最高獎金變為2倍、「猜大小」與「猜單雙」的獎金倍數調高為7倍。

日前威力彩連槓46期後，終於在第47期開出一注20億元獨得，蔡國基指出，這段期間共帶動了威力彩的銷售額達68億，對於全年的業績有很大的助益。他進一步提到，截至今年8月18日，台彩的整體業績為900億，比起去年同期778億，增加了122億，而且不論是電腦彩券或刮刮樂，銷售業績都明顯上漲。（編輯：林孟汝）20190819