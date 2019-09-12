換發數位身分證 台權會拋5大問題

內政部規劃109年10月起換發印製數位身分識別證（New eID），台灣人權促進會12日在立法院舉行記者會，拋出5大問題，將發文詢問各政黨及總統參選人對於風險如何妥善管控、是否有全面換發數位身分證的必要等看法。中央社記者裴禛攝 108年9月12日

（中央社記者王揚宇台北12日電）內政部規劃明年10月起換發印製數位身分識別證（New eID），台灣人權促進會今天拋出5大問題，將發文詢問各政黨及總統參選人，對於風險如何妥善管控、是否有全面換發數位身分證的必要等看法。

台權會今天在立法院召開「每月一問」總統參選人及政黨記者會，而9月的主題，鎖定在數位身分識別證，並提出5大問題。

台權會指出，這5大提問包括，台灣是否有全面發行數位身分識別證的必要；發行數位身分識別證的個資隱私風險為何；政府是否應當就數位身分識別證的政策，進行資料保護影響評估。

以及政府是否應設置獨立的個人資料保護專責機關；數位身分識別證的推動程序引發廣大社會爭議，政府是否應重新修正推動程序，並納入更多的公民參與程序。

台權會說，至於8月「每月一問」的主題為難民法與礦業法，已發文詢問要尋求連任的總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜，以及國民黨、民進黨、時代力量、台灣民眾黨、綠黨等，請他們回覆對於立法、修法的看法。

其中關於難民法部分，台權會長周宇修說，總體而言，除國民黨、台灣民眾黨、新黨不提供其對於難民法的看法外，有回覆的政黨多數皆表示願意支持難民法的通過，希望這些政黨未來在立法院能信守承諾，通過難民法。（編輯：楊凱翔）1080912