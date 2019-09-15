離島爭取 陸客小三通自由行鬆綁露曙光

金門縣長楊鎮浯（左）12日到北京拜會國台辦主任劉結一（右），表達陸方暫停47個城市赴台自由行政策對金馬澎3縣市的影響，期盼金馬澎小三通相關旅遊政策續行。（金門縣政府提供）中央社 108年8月12日

（中央社記者楊思瑞金門15日電）金門縣政府今天發布新聞稿指出，陸客小三通自由行將對離島地區進行政策鬆綁，相關政策內容底定後，會於第一時間向鄉親報告。

金門縣政府觀光處指出，中國大陸文化和旅遊部公告自今年8月1日起，暫停47個城市大陸居民赴台自由行後，9月起，已明顯感受政策帶來的衝擊；單9月1日至10日小三通陸客累計入出境4273人次，較去年同期的1萬6202人次，減少約74%。

金門縣觀光處指出，金門縣長楊鎮浯積極協調，除於第一時間表達「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」的自由行簽證不同，政策上應予區隔處理外；更立即邀集澎湖與連江兩縣府會的正、副首長，於8月12日共赴北京，一同拜會國務院台灣事務辦公室主任劉結一，力陳金門的需求與態度，極力爭取金馬澎小三通相關旅遊政策續行，希望將金馬澎小三通自由行受相關政策調整的衝擊降至最低。

金門縣觀光處指出，經過這一個多月來與各方的往來溝通，終於迎來好消息；縣府明顯感受到兩岸中央高層對於金門整體發展的理解與善意，也會善盡歷史演進與地理區位所賦予金門的重責大任。相關政策內容底定後，會儘速於第一時間向鄉親報告。

楊鎮浯重申，將持續要求觀光處及相關單位儘速推動觀光體質調整策略，推展多元客層、穩定客源、包機旅遊、國際旅客獎助、國內秋冬旅遊等辦法；且應積極邀集地區觀光產業，交流座談，共謀良策、齊心努力，一同帶領金門觀光跨越挑戰、再創榮景。（編輯：李亨山）1080915