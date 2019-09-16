救災激盪醫者魂 高偉峰投身急診醫學熱血不悔[影]

20年前的9月21日，許多人的家園一夜之間被大地撕裂，無情天災激發醫護人員的醫者魂，時任北榮急診部醫師高偉峰（右）、醫檢師陳弘毅（左）飛車駛進乾涸崎嶇的河床，挺進災區救援。中央社記者張茗喧攝 108年9月16日

九二一20年 走過震殤（中央社記者張茗喧台北16日電）九二一強震雖然震垮家園，卻激發醫者魂的救人使命，時任北榮急診部醫師高偉峰一腔熱血，連夜搭直升機沿乾涸河床深入第一線，陪伴傷者熬過每個驚心動魄的夜晚，至今依然難忘。

高偉峰現任台北醫學大學急診學科教授，也是北醫附設醫院遠距醫療中心主任。他專研高山醫學，曾一年爬20次玉山，擅長在山友登山時，利用網路科技空中會診；對於台北101大樓跨年或台北馬拉松之類的大型公眾活動，他也積極推動設置活動醫療站，防範意外。

九二一大地震造成重大傷亡，醫療隊紛紛挺進災區展開救援行動。圖為台北榮總醫療隊。（時任台北榮總急診主任李建賢提供）中央社記者張茗喧傳真 108年9月16日

時光倒轉回到20年前的九二一，大量傷患在強震襲擊後摸黑湧入醫院，醫護人員顧不得自家災情，在斷水、斷電、斷訊的狀況下全力搶救。台灣省文獻委員會出版的「九二一集集大地震救災紀實」記載，九二一當天從深夜到白天，共有1萬多名傷患接受救治，此後全國醫護人員紛紛投入救災，短短3天內就有50多家醫院派出368名醫師、814名護理人員進駐災區，高偉峰正是其中之一。

●腎上腺素噴發 踩著斷垣殘壁深入災區

「在災區的每一天，腎上腺素都很高！」生性熱血的高偉峰是第一批衝入災區的醫護人員，說起驚心動魄的那一夜，眼中仍閃爍鬥志光芒，當時景物至今仍清晰。

九二一大地震發生在半夜，天亮後，台北榮總院長、副院長和許多醫療人員都自動趕到了醫院，在會議室忙著安排人力，準備組成醫隊挺進災區。（台北榮總急診主任李建賢提供）中央社記者張茗喧傳真 108年9月16日

高偉峰回憶，地震過後、天還沒亮，他就直奔台中榮總，當時全台灣的急診主任幾乎全員到齊，商討如何分配救災路線，談妥後他隨即搭上直升機前往南投廬山，他在一天內替傷患看診、包紮後，很快將災民的傷勢穩定下來，旋即趕回台北榮總，準備號召更多醫護人員再次挺進災區。

為了讓救災行動更機動，高偉峰索性自己開車，帶上醫檢師陳弘毅等醫護人員，備好止痛、抗發炎、抗生素等藥品，隔天清晨再次動身，直奔「偏鄉中的偏鄉」南投鹿谷永隆村。

九二一地震過後，行政院退輔會頒發的震災醫療服務獎狀，嘉勉台北榮民總醫院投身災區第一線的醫療人員。中央社記者張茗喧攝 108年9月16日

路途中到處是倒塌的房子，中寮鄉甚至有一條街的房子通通2樓變1樓，屍臭味瀰漫。談及此處，高偉峰深深吸了一口氣，彷彿當時的畫面就在眼前。

一行人好不容易橫跨半個台灣，開到深山裡卻發現道路早已被強震震斷，他立即掉頭開下乾涸崎嶇的河床，抵達永隆村。靠著村辦公室提供的一頂帳棚，他們架設起小小的醫療站，除了定點收治傷患，也派出醫師跋涉至病患家中進行巡迴醫療，許多慢性病患者因道路震斷無法回診，眼看「斷藥」在即，醫療團的到來有如及時雨。

當時每一次餘震過後，山間都會瀰漫陣陣土煙，下一秒，驚魂未定的災民們紛紛從屋內、帳棚裡逃出，許多人因驚嚇導致過度換氣症候群，雙手手指痙攣如雞爪，也有骨折、休克的傷者陸續被親友抬到醫療站。

隨著災民情況穩定下來，高偉峰決定轉移陣地，前往鹿谷鄉衛生所，只見老舊的衛生所已經成了危樓。醫療隊只好到災民收容所開設緊急醫療站，號召鹿谷鄉10多名醫護人員一起輪班，提供24小時的醫療服務。

當時許多國際救災與醫療援助湧進地震災區，地震過後，台灣逐步建構社區防災體系，也持續投入消防救災、災難醫療訓練，催生了特種搜救隊、國家災難醫療隊組織，積極參與國際人道救援，如南亞海嘯、海地地震、尼泊爾地震、311日本地震、印尼龍目島地震等。

這場地震更讓高偉峰體認急診醫學重要性，居安思危，他也看到日常生活中潛藏的人為災難，呼籲政府應比照美國，在法令中明訂大型活動主辦單位必須在活動現場備有醫護團隊，並且事前擬定災難應變方案，不僅能避免如八仙塵爆的災難發生，同時累積救災經驗，在天災降臨時即時應變，展開救援工作。

●當災難發生 就是急診出動之時

「當災難發生，就是我們出動的時候」，康寧醫院急診科主治醫師郭健中，也是九二一當天進駐災區的醫師。20年前他還是北榮的菜鳥總醫師，出於急診醫師的天性，天還沒亮就趕回急診室報到，和同是總醫師的支伯生帶著一車醫護人員和物資前進台中東勢。

郭健中回憶，九二一地震台中東勢災情慘重，到處是倒塌、龜裂的房屋。圖為東勢王朝大樓倒塌。（中央社檔案照片）

郭健中說，東勢鎮災情慘重，到處是倒塌、龜裂的房屋，他們沿著蜿蜒山路到了台中市和平區的和平國小，聽說前方通往谷關的公路已經震斷，沿路入目的民宅盡是2樓變成1樓的斷垣殘壁，空氣中瀰漫屍臭味，災民在和平國小操場避難，醫護人員在走廊擺上幾張桌椅，架設起簡易醫療站。

白袍配短褲、腳踩拖鞋，郭健中就這樣一連穿著好幾天，連夜替患者處理外傷、感冒以及因地震粉塵誘發的氣喘。沒有患者上門的時候，醫療隊把握時間舉辦急救訓練，教災民如何止血、包紮、消毒，並且輪流扮演假傷患，演練災難現場逃難、急救的正確觀念。

郭健中說，災後在和平國小待的這些日子，是他一生難忘的經歷，更加體認到急診醫師的重要性，毅然決然走上急診道路。

隨後，他在岳父身上看到高齡社會的另一種災難──長期照顧失能者的重擔，因此赴加拿大上課並考取健身教練證照，急診工作之餘，也擔任銀髮健身房的教練，將觸角伸進長照體系，幫助失能、坐輪椅的長者透過肌力訓練改善或減緩失能。回想起來，九二一震災的經驗，是他醫師生涯的重要啟發，難以磨滅忘懷。（編輯：陳清芳）1080916