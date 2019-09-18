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Gogoro得標 新北將設113處電池交換站

最新更新：2019/09/18 16:26
新北市政府交通局公開招標廠商在新北市設置電動機車電池交換站，由Gogoro network得標，預計在6個月內設置113處電池交換站，增加民眾使用電動機車的意願。（新北市交通局提供）　中央社記者葉臻傳真　108年9月18日
新北市政府交通局公開招標廠商在新北市設置電動機車電池交換站，由Gogoro network得標，預計在6個月內設置113處電池交換站，增加民眾使用電動機車的意願。（新北市交通局提供）　中央社記者葉臻傳真　108年9月18日

（中央社記者葉臻新北18日電）新北市政府交通局公開招標廠商在新北市設置電動機車電池交換站，由Gogoro network得標，預計在6個月內設置113處電池交換站，並在熱門景點設置11處電動機車租賃站。

新北市政府交通局為推動綠色運輸，公開招標廠商在新北市內停車場設置電動機車電池交換站，標租案在9月16日決標，由Gogoro network（英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司）得標。

新北市政府交通局停車管理科科長吳政諺表示，Gogoro network預計在6個月內，在市內公有停車場設置113處電池交換站，並將在淡水老街、白沙灣遊客中心等觀光旅遊熱門景點，設置11處電動機車租賃站。

吳政諺表示，在旅遊熱門景點設置電動機車租賃站，有助於發展青春山海線的綠色觀光，而電池交換站的設置，也能讓電動機車車主不用擔心車子沒電時，沒有地方能更換電池，增加民眾使用電動機車的意願。（編輯：李錫璋）1080918

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