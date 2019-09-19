申請地價稅優惠稅率 9/23前要完成

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）財政部賦稅署提醒，地價稅雖然11月才開徵，但按規定，自用住宅等相關優惠最晚要在開徵的40天前（若逢假日順延）提出申請，也就是要在今年9月23日前完成，否則得等到下一年度才可適用。

賦稅署說明，根據土地稅法及土地稅減免規則，自用住宅、加油站、工業用地及寺廟用地等，都可適用地價稅優惠稅率；其他如既成巷道、騎樓地等，也有減免地價稅優惠可適用。

舉例來說，自用住宅可適用千分之2優惠稅率，比起一般用地千分之10稅率，低了不少，但不是只要符合自住條件（已遷入戶籍、未出租或營業等）就自動適用相關優惠，必須要事先向稽徵機關提出申請。

賦稅署指出，按規定，要適用優惠稅率的地價稅，土地所有權人必須在每年地價稅開徵的40天前提出申請，換算40天前為9月22日，但因適逢假日，今年期限順延至9月23日；若逾期才申請，即使符合條件，也得等到隔年度才可適用。

賦稅署表示，若以往年度已申請通過適用優惠稅率或減免優惠，今年免再提出申請，不過，若有新購屋等情形，就記得要事先申請，以免影響自身權益。

相對，如果土地使用情形有改變導致不符合地價稅優惠，如全戶戶籍遷出、土地信託等，也記得要向稽徵機關申請恢復按一般用地稅率課徵或恢復課稅；若未主動申報造成短漏稅，被稽徵機關查到，依法將遭補稅，並可處最高3倍以下罰鍰。（編輯：林興盟）1080919