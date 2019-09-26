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台灣印尼研討會 合作護海洋創循環經濟商機

最新更新：2019/09/26 12:11
中華民國駐印尼代表處與印尼智庫東南亞研究中心26日舉行「海洋塑膠廢棄物與循環經濟研討會」，有來自台灣、印尼及日本產、官、學及媒體界代表約100人出席。（中華民國駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 108年9月26日
中華民國駐印尼代表處與印尼智庫東南亞研究中心26日舉行「海洋塑膠廢棄物與循環經濟研討會」，有來自台灣、印尼及日本產、官、學及媒體界代表約100人出席。（中華民國駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 108年9月26日

（中央社記者石秀娟雅加達26日專電）中華民國駐印尼副代表藍夏禮今天指出，在新南向政策方針下，台灣希望與印尼合作維護海洋生態環境，共同開發循環經濟商機。

中華民國駐印尼代表處與印尼智庫東南亞研究中心（CSAEAS）今天舉行「海洋塑膠廢棄物與循環經濟研討會」。藍夏禮在開幕致詞時做上述表示。

代表處發布新聞稿指出，研討會有來自台灣、印尼及日本產、官、學及媒體界代表約100人出席。藍夏禮指出，海洋廢棄物是全球議題，需要各國政府、學術單位、民間團體通力合作，以及民間的支持才能解決。

關注海洋議題的國際會議「我們的海洋大會」第6屆會議將於10月23、24日在挪威舉行。藍夏禮指出，希望研討會提出的政策建議，屆時能在「我們的海洋大會」分享。

藍夏禮說，促進國際環境保護是台灣新南向政策的一環，台灣在毒物管理、循環經濟等方面已累積豐富經驗，期待與印尼更緊密合作，共同創造區域的發展與繁榮。（編輯：林憬屏）1080926

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