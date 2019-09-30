颱風假北北基同步放 侯友宜：守護安全責無旁貸

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市長侯友宜今天表示，颱風天停班、停課不是政治議題，是防颱作戰。他強調，防颱防災不能賭，首長守護安全責無旁貸。山區、海邊須有充分時間準備，不能等狂風暴雨才宣布。

台北市長柯文哲今天表示，新北市長侯友宜昨晚擔任「組頭」工作，聯絡他與基隆市長林右昌通話數次，直到晚間快要10時才決定停班停課，考量點是首都生活圈。

侯友宜下午視察永和污水下水道工程，對柯文哲的「組頭說」接受媒體聯訪時表示，颱風天是否停班、停課，攸關民眾的安全，新北市是北台灣1000萬人共同生活圈的中心點，他責無旁貸協調各縣市共同面對天災挑戰。

他說，「積極協調台北市、基隆市，甚至包括宜蘭、桃園是我的責任，也是我該做的事情。」這是他從基層歷練到首長，面對重大災害處理的原則，因防颱防災絕對不是政治問題，而是充分做好作戰的心理準備，不能拿民眾的生命財產來賭。

侯友宜說，以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，守護民眾生命安全是首長的第一要務。如等到狂風暴雨才宣布停班停課，民眾的安全在哪裡。尤其，山區、海邊等非都會區，更需要多一點時間防颱整備。

侯友宜強調，協調颱風天是否停班、停課，不是放假，不是在比較誰的話語權力大，首長要彼此協調溝通，取得一致性，感謝北台灣台北、基隆市長有共同想法與默契，只需要電話溝通，有共同的作戰思維是好事。

媒體詢問他對花蓮縣、新竹縣市的停班停課宣布時機的看法，侯友宜仍強調「安全無價」，首長彼此要多溝通、協調，不是以政治來看，首長守護民眾的安全責無旁貸。（編輯：方沛清）1080930