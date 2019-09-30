颱風米塔襲台累計逾4萬戶停電 台電動員千人搶修

（中央社記者劉姵呈台北30日電）颱風米塔逼近北台灣，根據台電統計，截至今天晚間9時止，全台累計約4萬2千戶停電，台電總計投入上千名搶修人力冒雨搶修，目前已修復3萬5千多戶、仍有約7千多戶持續搶修中。

台灣電力公司表示，截至今天晚間9時，颱風米塔造成全台約4萬2千戶停電，主要多是強風造成樹木傾倒碰觸電線，導致線路跳脫停電；且受颱風外圍環流影響，目前停電區域集中在東台灣及北台灣，包括台東縣累計曾停電戶數約8千餘戶、桃園市約7千5百多戶，以及宜蘭縣約7千4百多戶等。

台電也表示，針對颱風造成的停電事故，台電防颱緊急應變小組全力戒備，自29日迄今累計動員超過千名搶修人力，並派出約530輛工程車、昇空車與吊臂車，以及約360台發電機、抽水機及挖土機等，台電人員在確保工作安全下冒雨搶修，盡速為用戶復電。

台電也強調，隨著颱風於今天午夜靠近台灣，風雨增強恐持續造成停電災情，提醒民眾若發生停電事故，可多利用台電網站「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，台電將儘速搶修復電。

台電表示，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快復電，復電程序將以先大眾交通工具、公用設施、再來是一般用戶的順序，安排人員搶修，遇到停電狀況的民眾請多加體諒。（編輯：黃國倫）1080930