斷訊11小時 東森幼幼台等兩頻道重新上架

東森幼幼台與緯來育樂台從北都有線電視下架約11小時後，目前已重新上架。（中央社）

（中央社記者吳柏緯台北1日電）東森幼幼台與緯來育樂台從北都有線電視下架約11小時後，目前已重新上架。NCC今天上午以最速件的方式要求頻道代理商，在協商結果出爐前不得斷訊。明天下午將進行最後一次協商。

有線電視業者北都與頻道代理業者優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，加上國家通訊傳播委員會（NCC）調處不成功，因此東森幼幼台與緯來育樂台兩個頻道，從今天凌晨零時起斷訊，台北市共計5萬2016戶受到影響。

不過在上午11時左右，兩個頻道已陸續恢復訊號，目前北都的收視戶仍可看到這兩個頻道。知情人士告訴中央社記者，NCC今天以「最速件」的方式要求頻道代理業者，在協商結果出爐前，不得斷訊。

北都數位發言人周良璟告訴中央社記者，公司的節目部是在上午約10時左右接到代理商通知，將會重新提供頻道訊號。大約在10時50分左右，東森幼幼台的訊號先恢復，接著大約11時左右，緯來育樂台的訊號也恢復。

周良璟指出，原本北都與3家代理商在9月30日要赴NCC協商，但因為遇到颱風米塔來襲而延期到10月2日下午。

NCC發言人蕭祈宏受訪時指出，雖然協商時間延後，但仍在協商期間，因此今天上午NCC就告知頻道代理商在協商結果出爐前不得斷訊，而業者也接受，於是在上午重新恢復訊號提供。

蕭祈宏說明，如果有線電視業者因為斷訊而必須以其他頻道代替，必須提出營運計畫變更申請，並由NCC審核通過。此外，需要文字跑馬5天預告才可以斷訊，目前尚未收到北都的申請，NCC會持續努力溝通到最後一刻，盼能化解雙方歧見、解決問題。

根據NCC第2季的有線電視收視戶統計，北都目前的收視戶數為5萬2016戶，經營區域為全台北市。

至於3家頻道代理商握有的頻道共計22個，包括由大享代理的東森（電影、綜合、新聞、財經新聞、幼幼、洋片、戲劇）、緯來（體育、日本台、電影台、綜合、戲劇、育樂台）；以及浩鳴代理的龍祥電影、Z頻道；優視代理的衛視（中文台、電影台、西片台、合家歡）、MOMO親子台、國家地理頻道、FOX頻道。（編輯：林孟汝）1081001