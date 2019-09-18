MOD推自選餐方案 最低月付200元可看20頻道

中華電信MOD 18日宣布推出20、50、全選3種「自選餐」方案，月付分別為200元、300元、350元，換算單頻單選月付費用，一個頻道和一顆茶葉蛋一樣，甚至更便宜。中央社記者江明晏攝 108年9月18日

（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信MOD今天宣布推出20、50、全選3種「自選餐」方案，月付分別為新台幣200元、300元、350元，換算單頻單選月付費用，一個頻道和一顆茶葉蛋一樣，甚至更便宜。

中華電信今天正式宣布推出「自選餐」，但誰來挑選哪些頻道可以入套餐？中華電將決定權交給收視戶，首創以「頻道自主權還給消費者」為訴求，推出全台獨家自選餐方案，提供用戶3種新選擇，包括自選20、自選50、全選3種新商品方案，導入彈性機制，每個月還可以換。

相較於有線電視業者還傾向吃大鍋飯、既有頻道與內容被用戶詬病一成不變，中華電信創有線電視推出分組付費之先，打破僵局，推出自選套餐，頗有與有線電視產業分庭抗禮的意味。

中華電信說明，MOD「自選餐」共有「自選20、自選50、全選」3種方案，客戶可從超過150個付費頻道中，自行選擇想看的方案，最便宜的「自選20」月付200元可以自由挑選20個頻道；「自選50」月付300元可挑選50個頻道，最划算的「全選」，月付350元收看超過190個頻道（含免費收費頻道）。

中華電信MOD「自選餐」共有「自選20、自選50、全選」3種方案，客戶可從超過150個付費頻道中，自行選擇想看的方案。（圖取自中華電信網頁www.cht.com.tw）

中華電信說明，自選餐由MOD頻道營運商共同支持，囊括10大類別，包括電影、戲劇、體育、新聞、綜合、兒少頻道等。

中華電信董事長謝繼茂表示，推出自選餐主要是希望客戶自己選擇他喜歡的頻道，也能自由更換頻道，「還權於民」，也能滿足看多少、付多少的消費者潮流，未來也還有其他空間可以發展，期望創造MOD、頻道營運商、消費者3贏局面。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月通過中華電信MOD營業規章修正案，開放自組頻道，解放MOD多年的緊箍咒。過去中華電信沒有管理頻道實權，MOD長年被頻道營運商把持，既有套餐頻道怕被收視好的頻道瓜分利潤，導致優質頻道「進不來」，套餐內容被收視戶譏為「一灘死水」。

NCC代理主委陳耀祥表示，「等這一天等很久了」，很高興中華電信提供消費者這種服務，有線電視產業最近有很多紛爭，NCC一直很努力解決問題，而這個結構問題也是幾十年的，期望MOD好好發展，成為市場遵循的榜樣。

中華電信表示，MOD在台開播15年，目前客戶數近210萬戶，穩站國內第一大影視平台，今年除了與影音串流龍頭Netflix合作外，更推出「自選餐」期望翻轉影視音產業結構，MOD仍將秉持公平、開放平台，吸引更多優質頻道上架，同時也積極準備以4K超高畫質迎接2020年東京奧運賽事。（編輯：張良知）1080918