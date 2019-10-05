標檢局抽測旅行箱 3件未通過摔落測試

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）經濟部標檢局抽測旅行箱，隨機購買11件商品測試，發現有3件不符「落下試驗」測試，歷經14次測試後，3件箱體破裂，另外，有4件不符合「中文標示」規定。

旅行箱是旅遊必備用品，經濟部標準檢驗局今天發出新聞稿指出，為了確保市售旅行箱品質安全，在今年上半年於各大賣場，隨機採購11件旅行箱進行檢測。

標檢局指出，旅行箱檢測品質項目包含伸縮拉桿功能試驗、裝載試驗、行走試驗、落下試驗、遷移元素、游離甲醛及六價鉻，有3件不符合「落下試驗」規定。

標檢局進一步說明，檢測時模擬機艙溫度，旅行箱在攝氏負12度的環境，從90公分高度摔落，歷經14次測試後，有3件有破裂，包含Roberta Juden型號為R-1609、Starpard型號為SP-15（ABS）以及誌陽型號為MA06的旅行箱。

標檢局指出，品質項目不符合格已依「商品檢驗法」第42條第1款規定廢止其商品驗證登錄，並依同法第63條之1規定，通知業者限期回收或改正，違者將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

另外，「中文標示」計有4件不符合規定，其中，包含了知名品牌KipLing要價6188元的旅行箱。標檢局指出，已通知業者限期改正，若屆期未改正者，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。

標檢局提醒，民眾購買旅行箱時應檢查商品外觀，是否有完整標示及附有使用說明，檢查旅行箱拉鍊使用是否順暢，旅行箱輪子行走是否可流暢滑行等。（編輯：鄭雪文）1081005