親民黨團：消防人員裝備不足 籲檢討改善

（中央社記者王揚宇台北9日電）近日發生南方澳跨港大橋坍塌等事件，引起外界關切消防員裝備不足問題；親民黨立法院黨團今天呼籲，政府應檢討消防員潛水裝備、潛水訓練及消防衣不足等問題，以發揮更好的救援能力，保護人民安全。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞、立委陳怡潔及周陳秀霞今天針對消防員裝備不足等議題，在黨團會議室召開記者會，並發布新聞稿說明訴求。

李鴻鈞表示，這次斷橋救援工作，遇到缺少具有救援能力的水下消防員，不是缺裝備；根據消防署的資料顯示，宜蘭縣政府共擁有165套溼式防寒衣及25套乾式防寒衣，但具有開放水域潛水訓練的消防員有14名，而具有救援潛水以上等及訓練的人員居然掛零。

李鴻鈞指出，也就是說，當天發生斷橋意外時，宜蘭縣政府消防局是沒有足夠能力的水下救援人員，進行緊急救難行動。

對於各縣市消防員防寒衣配置狀況，陳怡潔說，台北市、宜蘭縣等縣市的人衣比超過1比10，即1名具有下水資格的消防員有超過10件「溼式防寒衣」可以穿，但金門縣、澎湖縣等縣市，卻是1名具下水資格消防員平均連1件溼式防寒衣都沒有。

周陳秀霞表示，消防員消防衣部分，目前也呈現各縣市不均情況，包括南投、宜蘭、基隆、嘉義市、澎湖、新竹市等6縣市，人衣比不足1比1，這些消防員安全誰來保障。

親民黨立法院黨團指出，政府應立即盤點全國消防裝備，不能再有哪一縣市發生有「裝」無「人」或有「人」無「裝」的情況，對於老舊的消防裝備也應儘速檢討。

此外，對於有專業證照需求的救援任務，研議「證照加給」的可行性，讓消防員多多接受各式專業訓練，考取證照，以發揮更好的救援能力，保護人民安全。（編輯：蘇志宗）1081009