林諭敬奪電氣裝配技能競賽銀牌 工作排隊等他

2019台灣英雄國慶花車大遊行除維持慣例找來傑出運動員，也首度邀請在國際技能競賽出類拔萃的「台灣之光」們一起參加，8月在俄羅斯喀山國際技能競賽中獲肯定的台科大林諭敬（左）、屏東科大林建新（右）也受邀參與國慶遊行。中央社記者龍柏安攝 108年10月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）為準備2年一度的國際技能競賽，國立台灣科技大學二年級學生林諭敬毅然決然休學一年半，換來的卻是家人不諒解，如今他拿下電氣裝配銀牌，就算還沒畢業，工作已排隊在等著他。

2019台灣英雄國慶花車大遊行，今年除維持慣例找來體壇表現傑出的運動員，也首度邀請在國際技能競賽出類拔萃的「台灣之光」們一起參與。

長相斯文帥氣的林諭敬，8月才在俄羅斯喀山舉行的國際技能競賽電氣裝配拿下銀牌，卻沒什麼人知道，為了這面獎牌他所付出的代價。

林諭敬在大一時，就拿下全國第2的好成績，但他卻放棄參加國手選拔，直到大二想法才轉變，「當時我覺得課本上的內容有點無聊，才決定重新去選國手」。

和比賽脫節了一年，林諭敬打算重新開始時，卻發現規則和比賽內容與過去幾乎完全不同，在進度嚴重落後下，他毅然決然休學，「當時這是一個很大的賭注，大部分國際技能競賽的國手，都是選上後休學，我是還沒選上就休學」。

家人對於林諭敬的選擇無法理解，「他們不懂我為什麼每天早出晚歸，在幹什麼他們也不知道」，所幸他在今年國際技能競賽拿銀牌，家人的態度才轉為支持。

為了比賽休學一年半，林諭敬卻沒後悔，他透露，現在已有不少外商企業和他接觸，願意提供海外實習機會，也有一些本土企業提前表態有意延攬，並笑說：「現在我的目標，就是希望能在最短的時間內畢業。」

對於首次參與國慶遊行，林諭敬坦言：「很新鮮，平時我很少去人多的地方，看到有這麼多外國人舉著我們國旗，感覺台灣在國際間還是有很多朋友的。」

今年在國際技能競賽拿下門窗木工優勝的屏東科大4年級學生林建新，則認為可以和民眾一起分享他們在國際賽場上的榮耀，「這真是太棒了」。（編輯：張芷瑄）1081010