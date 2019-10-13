健保署長訪華府 與美機構談健保大數據合作

健保署長李伯璋12日在華府僑教中心演說。李伯璋受訪表示，訪美期間拜會美國國家衛生研究院，而研究院對台灣健保雲端資料庫很感興趣，雙方正在洽談合作。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年10月13日

（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）健保署長李伯璋本週拜會多個美國衛生機構。李伯璋今天表示，美國國家衛生研究院對台灣健保雲端資料庫很感興趣，雙方正在洽談合作，計劃未來將大數據應用在醫學研究。

李伯璋7日率團抵達美國，展開為期6天訪問。此次行程主要是拜會美國疾病管制暨預防中心（CDC）華府辦公室、美國國家衛生研究院（NIH），及出席在喬治華盛頓大學舉辦的醫學座談會。受多個僑團邀請，李伯璋今天也前往華府僑教中心，以「台灣健保制度分享與未來發展」為題進行演說。

李伯璋受訪表示，他8日拜會NIH旗下國家過敏和傳染病研究院 （National Institute of Allergy and Infectious Diseases） 副院長奧金克勞斯（Hugh Auchincloss），由於兩人都是器官移植出身再轉任政府單位，談起話來特別有默契。

李伯璋指出，雙方談論到未來一些合作方向，例如醫療大數據。他說，台灣健保醫療雲（MediCloud）匯集過去20多年來病人醫療資訊，這些數據透過分析，能為醫療研究帶來不少貢獻。

相較於台灣，李伯璋表示，美國若要針對某類病人做研究，例如分析肺癌病人性別、分布區域或年齡等，每間醫院大概只有幾百個研究對象，但台灣健保署由於資料庫龐大，所以能有幾萬個。

他強調：「就目前來講，我們把健保大數據釋放出來，再利用人工智慧技術。在台灣已經在運作，現在跟美國這邊有這樣一個默契，看未來怎麼樣合作。」

談及在喬治華盛頓大學舉辦的座談會，李伯璋指出，座談會主要是談抗生素抗藥性，這是美國關切的新議題。他說，過去外界對抗生素抗藥性只停留在人身上，但現在牲畜家禽被餵食不少抗生素，若動物體內細菌對抗生素產生抗藥性，這些細菌又遭民眾吃下肚在身體繁殖，就會衍生問題。

李伯璋表示，在這議題上，美方也很羨慕台灣有健保資料庫。他解釋，在台灣若出現抗微生物藥物耐藥性（AMR）的病人，醫院須向疾管署通報，由於健保資料庫存有病人用藥紀錄，政府就能分析研究這兩種資料，再與農委會好好討論應對方案。

李伯璋指出，過去因為洩漏個資疑慮，政府單位不太願意碰健保資料庫這塊。但他強調，資料庫能有許多應用，而政府會做好管理工作，保障人民隱私權。（編輯：林憬屏）1081013