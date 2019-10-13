中和興南夜市11月試辦 週末行人徒步區

為提供夜市更安全的消費環境，新北市政府預計11月起每週六、日晚間於中和區興南夜市試辦行人徒步區，屆時將進行時段性車輛管制。（新北市場處提供）中央社記者王鴻國傳真 108年10月13日

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市政府今天表示，為提供夜市更安全的消費環境，市府預計11月起每週六、日晚間於中和區興南夜市試辦行人徒步區，屆時將進行時段性車輛管制，提醒用路人注意。

市府市場處表示，興南夜市緊鄰捷運南勢角站，有近30年的歷史，是不少中和人記憶所在，更有許多知名的在地小吃隱身其中，因此，規劃在夜市推動行人徒步區計畫，預計11月試辦每週六、日晚上6時到11時進行時段性車輛管制。

市場處代理處長何國誠表示，重現夜市榮景是市府、協會、商圈、店家共同目標，未來也將階段性輔導夜市尋找自身特色、導入電子支付媒合等，以因應各種消費族群，期能讓夜市再次成為大家創造回憶的好去處。

中和區觀光夜市發展協會理事長林育俊表示，過去確實因為道路拓寬，使得夜市受到影響。不過，今年特別獲得市府的支持，將於11月試辦的行人徒步區，所有店家將全力配合共創興南夜市榮景。（編輯：方沛清）1081013