北市府勞檢外送平台業者 盼負起應有責任

近期美食外送服務興起，但卻接連傳出外送人員因車禍死亡事故，引起各界關注。勞動部長許銘春14日表示，平台業者與外送員尚未認定是僱傭或承攬關係，若認定屬承攬關係，勞動部將要求業者替外送員加保。中央社記者徐肇昌攝 108年10月14日

（中央社記者梁珮綺台北14日電）2名美食外送員接連車禍引起關注，台北市勞動局勞動檢查處今天上午勞檢Uber eats總公司、Uber eats合作貨運公司及Foodpanda總公司，確認是僱傭或承攬關係，盼平台業者負起應有責任。

短短3天，發生2名外送員車禍死亡事故，引起各界關注，勞動部長許銘春今天說，平台業者與外送員尚未認定是僱傭或承攬關係，若認定屬於承攬關係，勞動部將要求業者替外送員加保。

台北市勞動局勞檢處同步勞檢Uber eats總公司、Uber eats合作貨運公司以及Foodpanda總公司，目前仍在檢查中，勞動局指出，平台業者及合作貨運公司皆主張和外送員屬承攬關係，有的外送員與平台業者簽署契約、有的則與貨運公司簽約。

勞檢處也檢視外送員與平台業者契約等相關資料，進行個案實質認定，確認雙方為僱傭或承攬關係，並盼平台業者負起應有責任。

勞動局長賴香伶認為，站在保護外送員立場，至少要讓外送員有「準勞工」身分，取得基本保障，因最高法院也認為「一般就勞動契約關係之成立，均從寬認定，只要有部分從屬性，即足成立」。（編輯：李亨山）1081014