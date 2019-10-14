外送員之死 韓陣營：應研訂非典型勞工保障法

（中央社記者范正祥、王承中台北14日電）國慶假期一連發生2起餐飲平台外送員交通死亡事故，國民黨立法院黨團今天促請勞動部正視問題，同時呼籲必須強制業者為外送員投保意外險與第三責任險，保障外送員勞動權益。

韓國瑜國政顧問團勞動小組也發布新聞稿表示，勞動部應該儘速釐清，外送員與外送平台間是否有僱傭關係，否則發生職災事故時，外送員因為沒有勞保（含職災保險）、健保，缺乏應有保障。

韓國瑜國政顧問團指出，應該立即將外送員加入相關保險，若有僱傭關係者，應該由雇主幫外送員加保；若是承攬關係，屬於自營作業者，可透過職業工會加保，若無相關職業工會，地方勞動主管機關應主動協助外送員籌組工會。

同時，韓國瑜國政顧問團表示，為因應就業型態多元化的發展，主張研訂非典型工作勞工權益保障法，確保所有勞工，無論其契約形式或就業身分如何，都應享有基本的權益保障。

國民黨立法院黨團召開記者會，立委王育敏指出，根據勞動部統計，目前全國外送員粗估約有8萬名。外送經濟早已發展多年，不能讓外送員成為勞動基準法照顧不到的「勞工孤兒」。

另外，國民黨立委李彥秀表示，8萬外送員沒有工會，也無法納入職業災害醫療體系，發生事故之後，原本應該由雇主負擔的責任，就轉嫁由社會成本分擔。

國民黨團首席副書記長、立法院社福及衛環委員會召委陳宜民指出，業者將外送員「自行認定」為承攬，等同外送員發生意外公司可以完全置身事外，得自己承擔，沒有勞健保，這些都是消費者與外送員在訂餐出餐前看不到的隱形成本。

國民黨立委費鴻泰說，無論外送平台與外送員是僱傭還是承攬關係，勞動部都應該訂定遊戲規則，而不是放任業者自行認定，保險局也應盡快制訂電商外送員相關保險制度，減低社會悲劇的發生。（編輯：黃國倫）1081014