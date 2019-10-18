石碇探訪鱷魚島 品舌尖茶香幸福滋味

新北市府觀光旅遊局18日推廣秋冬旅遊行程，石碇也是主打遊程之一。俗稱老街的石碇東街，是目前全台碩果僅存的不見天街，房屋密集懸空在河床上，靠柱子支撐成「吊腳樓」的特殊風景。（林淑芳提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年10月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市石碇有不少絕美秘境，千島湖、八卦茶園、鱷魚島是不錯的景點，群山擁抱翠綠湖水的景致超級夢幻。石碇老街還有吊腳樓、百年石頭厝，可在傳統與創意間尋訪舌尖上的美味。

新北市府觀光旅遊局今天表示，今年推出秋冬遊程「台灣好行795」木柵平溪線，串連深坑、石碇、平溪的特色站點與店家，推出「幸福輕旅包」，主打深坑豆腐、石碇生態、平溪天燈，讓旅人體驗人生旅行的幸福滋味。

觀旅局表示，石碇有極具特色的山水景點，護溪有成，雖不如深坑名氣響亮，觀光資源卻毫不遜色。

石碇觀光發展協會理事長林淑芳表示，石碇從小山城茁壯為消費者印象深刻的商圈。淡蘭古道，翡翠水庫畔的八卦茶園，千島湖與鱷魚島、梯田種茶的風光，都值得一遊。

石碇溪萬壽橋以西的石碇西街，為最早運輸茶葉的輕便道路；俗稱老街的石碇東街，是目前全台碩果僅存的不見天街，房屋密集懸空在河床上，靠柱子支撐成「吊腳樓」的特殊風景。

石碇老街隱藏百年石頭厝，內有大岩石鑿出的防空洞，拾階而上可發現秘密小花園，令人大開眼界。這裡原本是民國前所建造的中藥行，屋內階梯、牆壁都是鑿石興建，古物陳設有思古幽情。

經常去「鱷魚島」秘境的林淑芳表示，這裡原是攝影人的私房夢幻景點，因風景優美讓許多遊客爭相一睹山中湖水的鱷魚。原來翡翠水庫集水區露出昔日碧山村的山巒，形成浮在湖面的鱷魚景觀。

鱷魚島周邊還鄰近千島湖、永安景觀步道、八卦茶園，風景優美適合輕鬆一日遊的悠閒漫步路線。

林淑芳接受中央社訪問時表示，希望透過在地返鄉青年導覽遊客揭開百年石頭屋的神秘防空洞，一探古時豪宅後花園，重返不見天街，尋找石碇人的記憶，踏著古人的步伐重返淡蘭古道，追尋百年足跡。

石碇是東方美人茶、文山包種茶茶區，引導旅人踏訪清代茶葉貿易要道「淡蘭古道」，以茶香迎客，在舌尖品茗慢活間，重新探索古茶業重鎮。

「台灣好行795」木柵平溪線也將新開發石碇「文山煤礦站」，在三才靈芝農場、螢火蟲書屋志工團隊，及華梵大學景觀系熱心參與下，結合煤礦文化元素設計台車座椅裝置，盼成為打卡新亮點。

觀光旅遊局表示，「石碇生態有福包」套票，以自然生態與山林探索為主，體驗靈芝御膳、靈芝下午茶、香草療癒泡腳等滋味。三生幸福輕旅包自11月1日起，開放國內民眾訂購。（編輯：方沛清）1081018

新北市石碇區有不少絕美秘境，千島湖、八卦茶園、鱷魚島都是不錯景點，群山擁抱翠綠湖水的景致超級夢幻，歡迎民眾走訪。圖為108年5月29日石碇鱷魚島美景。中央社記者黃旭昇攝 108年10月18日

新北市觀旅局18日推廣秋冬遊程，歡迎民眾走訪石碇八卦茶園，可以一窺梯田種茶美景，引導旅人踏查也可品嚐舌尖上的美味。圖為108年5月26日八卦茶園翠綠梯田景致。中央社記者黃旭昇攝 108年10月18日