雙11暖身戰開跑 電商擴大異業結盟拚買氣

（中央社記者吳家豪台北21日電）雙11（11月11日）購物節即將到來，創業家兄弟旗下電商平台生活市集首波暖身活動今天開跑，較往年提前啟動，並首度攜手多家異業夥伴，期望將買氣延長至11月中下旬。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，去年雙11創業家兄弟透過送出千萬點數，帶動千萬人次造訪量，更挹注當日交易額、訂單數較平日成長超過360%，寫下歷史新高。

廖家欣指出，隨著雙11的消費熱度逐年大幅成長，今年創業家兄弟也擴大回饋規模，包含千萬折價券、人氣商品下殺破盤價、多元金物流優惠等，並首度在雙11結合線上、線下的異業優惠，輔以AI（人工智慧）精準個人化推薦，從購物體驗優化、擴大消費場域、提升優惠等，迎戰即將來臨的雙11購物節。

網路家庭旗下C2C（消費者對消費者）交易平台露天拍賣已從18日起推出雙11相關活動，打造闖關遊戲與會員互動，闖關成功就能賺彩票抵消費。

露天市集總經理曾薰儀說，每年第4季的雙11已成為全台消費者最愛的購物節，繼去年雙11檔期露天成交金額突破81億元後，露天今年雙11慶典與美國eBay和日本樂天策略合作，讓海內外賣家共同參與台灣雙11，讓買家有更多元的選擇。

蝦皮購物雙11活動將於台灣及東南亞7國登場，在10月24日至11月12日的活動期間內，將有超過千萬個品牌與各類賣家參與。

富邦媒則提前演練雙11物流配送，旗下通路momo購物網日前宣布攜手永豐餘旗下五月花、橘子工坊等指標品牌打造品牌日活動，針對衛生紙、洗滌商品等以箱裝載、體積大又不易配送的商品，以大數據推算北中南所需配貨量，並提升物流配送效能。（編輯：鄭雪文）1081021