德國農村團參訪 讚台灣青年返鄉應用重視生態

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）德國般諾德村來台參訪各地「金牌農村」，代表團員讚許，台灣農村社區有許多青年帶著學校知識返鄉應用，而德國農業重視成本效益，也與台灣重視人與土地的連結有很大不同。

行政院農業委員會水土保持局去年邀「金牌農村競賽」獲獎社區遠赴德國參訪，並有14個社區與德國4個農村締結姐妹村，其中德國般諾德村（Benroth）代表團13日到26日回訪台灣，除了前往台東、桃園、苗栗等地農村交流，今天還到南投市有百年歷史的稅務出張所參觀。

般諾德村長梅克（Maik）受訪說，台灣與德國雖然距離很遠，但面對的挑戰與關心的議題其實很接近，因此這種合作模式對兩國很重要，回到德國後，他將向村民好好分享台灣的所見所聞。

梅克表示，他看見台灣農村社區很重視生態，德國在這點仍需加強，因為德國主流農業思維較重視成本效益，透過大量生產壓低價格，但他覺得應重視生態，使食物與農產品更好吃。

梅克笑著說，出發前擔心不適應台灣飲食，「帶了些類似台灣泡麵的食物」，但來到台灣每個地方都吃到美食，所以帶來的食物都派不上用場。

般諾德村參訪團員烏多（Udo）說，參訪過程發現台灣許多社區非常重視生態，台灣也很重視農業，尤其看到不少社區有返鄉青年，將在大學或都市學到的知識帶回農村應用，有助農村社區開啟新發展。

烏多指出，德國與台灣農業很大的差異就是，德國主流農業要經營大片土地，認為才能符合成本效益，但如今有德國青年認為「這樣的農業，不是他們的未來」，因此對農業不感興趣，但這次來台灣參訪所見就不一樣，當地人很重視「人與土地」緊密連結。（編輯：洪學廣/卞金峰）。1081022