陪伴弱勢學童數位閱讀 新北市圖推公益計畫

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市立圖書館展開「閱讀素養培力公益計畫」，今天與「PaGamO素養品學堂線上學習平台」合作，免費提供帳號，希望讓弱勢學童透過遊戲式學習，培養閱讀理解與思考探究的能力。

台灣大學教授葉丙成表示，108 課綱正式上路，除學科知識外更看重學生整合、應用及解決問題的態度與能力，盼望透過平台強化弱勢學童的陪讀服務。

葉丙成表示，如果閱讀理解能力不足，也會影響其他學科的學習成果。

他說，數位原住民世代通常靜不下心來閱讀，希望透過遊戲的外衣包裹閱讀的目的。同時，在出題內容方面，每一星期更換4篇文章或文本，結合時事與各領域知識，培養孩子整合、處理事情的能力與素養。

市立圖書館館長王錦華推動「閱讀素養培力公益計畫」，今天與葉丙成推動的「PaGamO素養品學堂線上學習平台」，簽訂合作備忘錄，免費提供弱勢學童帳號，培養閱讀理解與思考探究的能力。

市府文化局長蔡佳芬下午在示範體驗中，也以傳統的閱讀文章方式，在電腦螢幕上逐題接受挑戰考試，類似將傳統的文字書寫與閱讀方式，在平台數位化接受挑戰。

蔡佳芬表示，以往自己的孩子也沉迷在數位遊戲中，她還一再叮嚀與關心健康，現在，自己也一起陪讀，理解數位世界的孩子想法以及閱讀習慣。

蔡佳芬表示，將免費提供新北市小學四年級以上學童，跨領域的線上閱讀素養練習，希望透過數位學習協助弱勢學童增進閱讀能力，提高學習的意願與熱情，深化閱讀能力。詳細資訊與申請帳號方式，請上新北市立圖書館網站查詢。（編輯：方沛清）1081025