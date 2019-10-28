市售電源線組抽測 8成標示不合格

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）經濟部標檢局隨機購買10件電源線組測試，發現「品質項目」有2項不合格，其中購自知名3C賣場的商品若處在高溫環境下恐會軟化及變形。此外，「標示查核」有8件不符合規定。

家家戶戶幾乎都有電源線組，作為產品與電源間的連接線路。標準檢驗局為了瞭解電源線組的安全性，在今年2月至高屏地區五金行及量販店等通路隨機購買10件樣品進行檢測。

標檢局透過新聞稿指出，檢測結果發現「品質項目」2項不符合規定，「重要零組件比對」5件不符合規定，「標示查核」8件不符合規定。

標檢局說明，「品質項目」方面，WEI LEE品牌的電腦電源線最小拔出力不符合標準規定，插入或拔出連接器過鬆；另外，標檢局以攝氏125度進行耐熱測試，發現燦坤販售的SOUTH品牌8字型電源線不符合標準，在高溫下恐發生軟化、變形或是膨脹。

標檢局表示，將依商品檢驗法規定廢止其商品驗證登錄，並通知業者限期回收改正，違者將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

此外，有5件商品不符合「重要零組件比對」，標檢局說，將依商品檢驗法通知業者申請核准，違者將廢止其商品驗證登錄；另有8件不符合「標示查核」，將通知業者限期改正標示，若屆期未改正者，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

標檢局提醒，消費者選購及使用電源線組時，應注意商品是否有附上檢驗標識、中文使用說明書等，使用前也先以插拔測試電源線組與電器商品連接是否密合、接觸是否良好，若發現有鬆動或插入過緊而拔出時費力的現象，應立即停止使用。

標檢局也說，使用中的電源線組千萬不可以纏繞、重壓，或是放在潮濕高熱的環境。當民眾移除電源線組時，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂。若電源線組有過熱或出現火花現象，應立即停止使用。（編輯：趙蔚蘭）1081028