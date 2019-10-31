夜市抵用券遭批大撒幣 業者力挺認有助買氣

民進黨立委陳曼麗（後右起）、何志偉、許智傑、余宛如、陳靜敏、鍾孔炤等31日在黨團舉行夜市券挺攤商記者會，多名夜市協會理事長也出席表示，支持這樣的好政策，有助買氣及業績提升。中央社記者施宗暉攝 108年10月31日

（中央社記者王揚宇台北31日電）國民黨立法院黨團日前指經濟部加碼每房發給200元夜市抵用券，是選舉前大撒幣；多名夜市協會理事長今天說，肯定夜市抵用券政策，並說經濟部提供行銷補助計畫等，這都有助買氣及業績提升。

配合擴大秋冬國旅補助方案，經濟部加碼每房發給新台幣200元夜市抵用券，經濟部中部辦公室日前也表示，第一波580萬張全數寄出後，已依旅宿業者申請量開始寄發第二波抵用券，預估再發出500萬張。

對此，國民黨立法院黨團昨天召開記者會直指，這是在選舉前大撒幣，是政策買票，是「飲鴆止渴」；民進黨團回應否認這是大撒幣，這是配合秋冬國旅補助。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，黨團幹事長管碧玲與民進黨立委何志偉、許智傑、余宛如、陳曼麗、陳靜敏、鍾孔炤等人，以及多名夜市協會理事長出席。

六合國際觀光夜市主委莊其章觀察，六合夜市已收到約350萬元的抵用券，客人常拿100元的抵用券，最後卻消費400、500元，生意至少多了3成、4成。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國表示，政策下來，寧夏夜市全力配合、打團體戰，而且另外經濟部也補助商圈30萬元做為行銷推廣等，支持這樣的好政策。

大高雄市觀光商圈總會榮譽總會長林永鑫指出，台灣夜市世界有名，政府提供這樣好的政策，基層庶民絕對配合，希望大家既然生長在這塊土地就不要分你我，好的政策都要支持，也希望要選舉的人可以提出政策、牛肉，他們都支持。

許智傑表示，這個抵用券能讓基層市民、店家有感，希望政府做的好的部分，即使有不同意見，也能在進步的基礎上做修正，不要老是一竿子打翻一條船。

余宛如指出，台灣經濟正在轉型，消費者的行為也在改變，這次夜市抵用券是透過旅遊補助，把內需經濟提高、做大，也搭配經濟部的補助計畫幫商圈做轉型，這都是經過縝密的思考。（編輯：楊凱翔）1081031