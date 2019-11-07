新北秋冬遊補助 鎖定中台灣邀賞歡樂耶誕城

交通部觀光局補助各縣市的「秋冬遊住宿優惠」，新北市觀光旅遊局7日表示，成功再獲第2波新台幣4000萬元補助，歡迎旅客把握機會到新北耶誕城賞燈，即日接受申請。圖為108年11月6日2019新北耶誕城試燈畫面。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府觀光旅遊局今天表示，近日申請第二波「秋冬遊住宿優惠」補助，獲准新台幣4000萬元（每人住宿補貼1000元），將鎖定中部民眾邀請欣賞新北耶誕城，即日接受申請。

新北市府觀光旅遊局今天發新聞表示，「新北歡樂耶誕城」活動將於本月中旬開始、還有新北溫泉節等多項活動。市府結合旅宿業、伴手禮及觀光工廠等60家業者，與台中市在地旅行社交流，鎖定中部地區民眾，主打秋冬假期，到新北看耶誕燈會、泡湯、賞美景，嚐美食。

觀旅局表示，交通部觀光局補助各縣市的「秋冬遊住宿優惠」（即每人住宿補貼1000元），新北市第一波4000萬元，不到兩個月全部申請完畢。這次再次申請共4000萬元（即4萬個名額），也已經獲准，即日起接受住宿旅客申請。

新北市府觀旅局長張其強表示，預估11月、12月新北旅館住房率會繼續成長，呼籲交通部觀光局作法能更彈性，只要符合申請規定的旅客，今年底前住宿新北提出申請，都可公平獲得1人1次的秋冬遊補助，不受限於縣市補助總額是否用完規定。

觀旅局表示，目前是泡湯最佳時機，新北市擁有各式溫泉泉種，包括美人湯、硫磺泉、海底溫泉等。

另外，歡樂耶誕城活動將於15日晚間，在新北市府市民廣場點燈，邀請日本高人氣女子偶像團體「乃木坂46」主要成員松村沙友理（Sayuri Matsumura）與高山一實（Kazumi Takayama），來台開城點燈。

觀旅局說，曾獲「日本耶誕節海外旅遊排行榜」冠軍的新北歡樂耶誕城，今年以「雙塔一樹」的360度多層次立體光雕秀為最大亮點，昨晚開始一連幾天試燈，已吸引民眾提前感受，也歡迎市民點燈當天與「乃木坂46」一起感受絢麗的歡樂耶誕氣氛。（編輯：李錫璋）1081107