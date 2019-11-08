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立冬進補吃四神湯 別熬夜多曬後背助抗寒

最新更新：2019/11/08 15:53
立冬後陰寒氣容易入侵，中醫師建議除注意保暖外，也可喝四神湯 （圖）、牛奶、豆漿等為脾胃打底。（圖取自交通部觀光局網頁www.taiwan.net.tw）
立冬後陰寒氣容易入侵，中醫師建議除注意保暖外，也可喝四神湯 （圖）、牛奶、豆漿等為脾胃打底。（圖取自交通部觀光局網頁www.taiwan.net.tw）

（中央社記者陳偉婷台北8日電）今天是立冬，中醫師吳明珠表示，立冬後陰寒氣容易入侵，除注意保暖外，也可喝四神湯、牛奶、豆漿，為脾胃打底，且應早睡，避免熬夜，把握有陽光時多「曬背」補陽氣。

開業中醫師吳明珠接受中央社記者訪問表示，立冬之後，白天縮短、夜晚時間逐漸拉長，體質虛寒者近期就會感覺比較多筋骨肌肉痠痛、鼻塞過敏、打噴嚏，甚至有些人脾胃較弱，也會容易腹瀉，這都是因為冬天的寒氣進逼所致。

吳明珠說，立冬後並不是馬上就進入大補的時節，因現在仍帶有晚秋的乾燥，白天也常有大太陽，應以平補為主，以免體質燥熱者（容易口乾舌燥、舌苔厚者）補太多而嘴破、皮膚癢。

立冬後要食補，以喝四神湯最為簡單。吳明珠說，四神湯裡添加的薏仁、芡實、蓮子或山藥等，可調整脾胃，為日後的溫補打下基礎。因吃補都要經腸胃吸收，如果基礎不好，吃補吃多了也可能腹瀉或脹氣。可趁立冬後先把脾胃滋養好，喝牛奶、豆漿、蜂蜜也有幫助。

吳明珠也說，中藥裡的黃耆、白朮、防風、百合等可以潤肺、補氣，也可增加末梢循環；如果容易怕冷者，可用一些桂枝、肉桂，除增加風味，也有助循環。

不少人喜歡在冬天吃羊肉爐進補，吳明珠說，立冬後就吃羊肉爐有點太早，如果吃過多，還是會燥熱。如果想吃羊肉溫補，可採清燉。等2、3週後，氣溫下降更明顯時，就能吃羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等湯品暖身。

除了食補，吳明珠說，立冬後也重「睡補」，盡量不要熬夜，生活作息應是早睡晚起、日出而作，保持充足睡眠，有利陽氣潛藏，成人最好在晚上11時以前入睡，小孩則不要超過晚上9時入眠。

中醫也有一句話是「冬日曬太陽，勝似喝參湯」，吳明珠說，白天上班容易疲憊，晚上睡覺手腳冰涼，暖不熱被窩，這些都是陽氣不足的表現。補陽氣，最簡單有效的方法就是曬後背。

吳明珠說，因人體後背是多條經絡必經之路，後背經過陽光照拂，背暖和了經絡也暢通，陽氣變足，有助消除疲勞、晚上睡眠品質也會更好。可利用有太陽的時候多散步、或在辦公室靠窗位置多曬太陽也可。

有晨起運動習慣者，應格外注意保暖，以免寒氣從關節、脖子入侵，保暖的圍巾、外套、雨具都要記得攜帶。（編輯：管中維）1081108

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